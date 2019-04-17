DJ İlkehan'ın korkunç ölümü!

Olay, saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 Sokak'taki özel bir sitenin 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Çeşme ilçesindeki kulüplerde DJ'lik yaptığı belirtilen İlkehan K. evinde fenalaştı.

Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen İlkehan K.'nın yanındaki arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlkehan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlkehan K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlkehan K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

DHA

