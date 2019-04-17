HABER

DJ İlkehan'ın korkunç ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 08:06 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen İlkehan K. (24), hayatını kaybetti.

DJ İlkehan'ın korkunç ölümü!

Olay, saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 Sokak'taki özel bir sitenin 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Çeşme ilçesindeki kulüplerde DJ'lik yaptığı belirtilen İlkehan K. evinde fenalaştı.

AW678100_01

Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen İlkehan K.'nın yanındaki arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlkehan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

uyusturucu-kullandigi-iddia-edilen-dj-hayatini-kaybetti_1095_dhaphoto3

İlkehan K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlkehan K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

DHA

Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen DJ, hayatını kaybettiUyuşturucu kullandığı iddia edilen DJ, hayatını kaybetti
Evin duvarından çıktı! Adana'da sokağı kapattıran ihbarEvin duvarından çıktı! Adana'da sokağı kapattıran ihbar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DJ ilkehan izmir Bornova uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Trump, Yemen tasarısını veto etti!

Trump, Yemen tasarısını veto etti!

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evin duvarından çıktı! Adana'da sokağı kapattıran ihbar

Evin duvarından çıktı! Adana'da sokağı kapattıran ihbar

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Polisi harekete geçiren ihbar! Kıskıvrak yakalandılar

Polisi harekete geçiren ihbar! Kıskıvrak yakalandılar

Jandarmadan huzur operasyonu: 46 gözaltı

Jandarmadan huzur operasyonu: 46 gözaltı

Başkentte gece yarısı korkutan yangın!

Başkentte gece yarısı korkutan yangın!

İzmir’de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç öldü

Genç DJ'in acı ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.