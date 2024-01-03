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  4. DMM'den İzmir açıklaması! İddia gündem olmuşu: 'Gerçek dışı'

DMM'den İzmir açıklaması! İddia gündem olmuşu: 'Gerçek dışı'

03.01.2024 19:16 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 'Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor' iddiası gündem olmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddianın doğru olmadığını ifade ederek bir açıklama yaptı.

DMM'den İzmir açıklaması! İddia gündem olmuşu: 'Gerçek dışı'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"HİÇBİR AĞACA ZARAR VERİLMEMİŞTİR"

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (Yık-Yap Projesi kapsamında yeniden inşa aşamasında) bulunmaktadır.

Aynı arazi içerisinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesi, İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır.

Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında, 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır."

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İzmir suriyeli
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