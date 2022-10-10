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PC ve telefon DNS ayarları değiştirme rehberi: DNS ayarları nasıl değiştirilir?

10.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilizce domanin name system sözcüklerinin kısaltılmış hali olarak bilinen DNS, özel bir ağa bağlı herhangi bir kaynak için dağıtılmış bir adlandırma sistemidir. Bölümler arasında kurulan iletişimi organize eder. Peki DNS ne işe yarar, nasıl değiştirilir?

PC ve telefon DNS ayarları değiştirme rehberi: DNS ayarları nasıl değiştirilir?

İçindekiler

  • PC DNS ayarları değiştirme
  • Google DNS kullanmak güvenli mi?
  • Telefon DNS ayarları değiştirme
  • DNS ayarları nasıl otomatiğe alınır?

İsimlerin IP adreslerine dönüştürülmesi amacına hizmet eden ‘alan isimlendirme sistemi’ için sıklıkla internetin telefon rehberi benzetmesi yapılır. DNS adresleri sayesinde girilmek istenen internet sitesinin, internetin hangi alanında bulunduğu çözülebilmektedir. Bazı ülkeler farklı gerekçeler ile vatandaşlarının belli internet sitelerine erişimlerine kısıtlama getirir. Bu kısıtlamalardan etkilenmeksizin yasaklanan sitelere giriş işlemleri için aygıtınızın DNS kodlarını güncellemeniz önerilir.

DNS ayarları değiştirme işlemi oldukça basit ve etkili bir yöntemdir. İnternet erişimi olan her teknolojik alette uygulanabilir. İşlemin gerçekleştirilmesinin ardından karşılaşılabilecek güvenlik açıklarından etkilenmemek adına bir antivirüs programının kullanıldığından emin olunması gerekir.

PC DNS ayarları değiştirme

DNS ayarlarını değiştirmeden önce uygulamanız gereken ilk adım cihazda halihazırda kullanılan güncel ayarları bir kenara not etmektir. Ardından Windows için uygulanacak adımlar şu şekildedir:

  • Denetim masasının açılmasının ardından ağ durumu ve görevleri görüntüle simgesine girilmelidir.
  • İkinci adım ise güncel olarak kullanılan internet bağlantısının üzerine tıklanılmasıdır.
  • Üçüncü adımı gerçekleştirmek için yapmanız gereken tek şey karşınıza çıkan özellikler seçeneğine tıklamaktır.
  • İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)’ü seçmenizin ardından yine özelliklere tıklamanız gerekmektedir.
  • Beşinci ve son adım ise yeni DNS adresinizi girmek olacaktır. Karşınıza çıkan DNS seçenekleri listesinden seçip tamam butonuna tıkladıktan sonra yeni ayarlarınızla cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

MacOS işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar için izlenecek adımlar daha kısadır.

  • Ayarlar uygulamasından Wi-Fi ayarları seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.
  • Bağlı olduğunuz internetin yanında yer alan ok işaretini seçtiğiniz anda karşınıza çıkan DNS alanına tıklamanız ile ikinci adımı sonlandırabilirsiniz.
  • Üçüncü adım ise kullanmak istediğiniz DNS ayarlarınızı girmek olacaktır.
    Üç kısa adım sonucunda yeni DNS ayarlarınız ile erişim sağlayamadığınız sitelere ulaşabilir duruma geleceksiniz.

Google DNS kullanmak güvenli mi?

Zaman zaman yasaklanan sitelere girme amacı ile bazen de internet hızının düşük olduğu ve artırılmak istendiği zamanlarda kullanıcılar DNS ayarlarını değiştirmek isterler. Google tarafından sunulan ‘public DNS’ hizmeti, firmanın daha hızlı web projesi kapsamında oluşturulmuştur. 2009 senesinde kullanıma sunulmuş ve ücretsiz bir hizmettir. Kullanıcıların kayıtlarını 24 saat sonra silmektedir ve bu nedenle fazlasıyla güvenli bir hizmettir.

Telefon DNS ayarları değiştirme

Tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi akıllı telefonlarda da bulunan DNS ayarlarını değiştirebilmeniz mümkündür. Bu işlem bilgisayarlara kıyasla daha zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilir. iOS işletim sistemine sahip olan iPhone marka telefonlarda DNS ayarlarını değiştirmek için izlenilmesi gereken üç adım bulunur.

  • İlk adım olarak ayarlar uygulamasından Wi-Fi ayarlarına girmeniz gerekir.
  • İkinci adımınız ise bağlı olduğunuz internet ağının adının yanında bulunan ve ‘information’ anlamına gelen 'i' butonuna tıklamaktır.
  • İkinci adımın gerçekleştirilmesinin ardından ise yapılması gereken tek şey yeni açılan sayfada göreceğiniz DNS ayarları seçeneğine tıklamanızdır. Böylelikle yeni ayarlarınızın girişlerini yapabilmeniz mümkün olacaktır.

Android işletim sistemlerine sahip olan akıllı telefonların adımları ise şu şekildedir:

  • Wi-fi bağlantısının kurulu olduğu ağın üstüne basılı tutarak gelişmiş ayarlar sekmesine girin.
  • IP ayarları bölümünde bulunan kullanmak istediğiniz adreslerden bir tanesini seçmenizin ardından DNS ayarlarınızı değiştirmiş bir şekilde telefonunuzu kullanabilirsiniz.

DNS ayarları nasıl otomatiğe alınır?

DNS adreslerinizi değiştirmek için girmiş olduğunuz tüm sayfaların ilerleyen kısımlarında ayarlarınızı otomatikleştirebileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. Bu sekmeler aracılığı ile ayarlarınızı otomatikleştirebilirsiniz.

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IP adresi DNS dns ayarları
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