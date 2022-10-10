PC ve telefon DNS ayarları değiştirme rehberi: DNS ayarları nasıl değiştirilir?

İsimlerin IP adreslerine dönüştürülmesi amacına hizmet eden ‘alan isimlendirme sistemi’ için sıklıkla internetin telefon rehberi benzetmesi yapılır. DNS adresleri sayesinde girilmek istenen internet sitesinin, internetin hangi alanında bulunduğu çözülebilmektedir. Bazı ülkeler farklı gerekçeler ile vatandaşlarının belli internet sitelerine erişimlerine kısıtlama getirir. Bu kısıtlamalardan etkilenmeksizin yasaklanan sitelere giriş işlemleri için aygıtınızın DNS kodlarını güncellemeniz önerilir.
DNS ayarları değiştirme işlemi oldukça basit ve etkili bir yöntemdir. İnternet erişimi olan her teknolojik alette uygulanabilir. İşlemin gerçekleştirilmesinin ardından karşılaşılabilecek güvenlik açıklarından etkilenmemek adına bir antivirüs programının kullanıldığından emin olunması gerekir.
DNS ayarlarını değiştirmeden önce uygulamanız gereken ilk adım cihazda halihazırda kullanılan güncel ayarları bir kenara not etmektir. Ardından Windows için uygulanacak adımlar şu şekildedir:
MacOS işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar için izlenecek adımlar daha kısadır.
Zaman zaman yasaklanan sitelere girme amacı ile bazen de internet hızının düşük olduğu ve artırılmak istendiği zamanlarda kullanıcılar DNS ayarlarını değiştirmek isterler. Google tarafından sunulan ‘public DNS’ hizmeti, firmanın daha hızlı web projesi kapsamında oluşturulmuştur. 2009 senesinde kullanıma sunulmuş ve ücretsiz bir hizmettir. Kullanıcıların kayıtlarını 24 saat sonra silmektedir ve bu nedenle fazlasıyla güvenli bir hizmettir.
Tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi akıllı telefonlarda da bulunan DNS ayarlarını değiştirebilmeniz mümkündür. Bu işlem bilgisayarlara kıyasla daha zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilir. iOS işletim sistemine sahip olan iPhone marka telefonlarda DNS ayarlarını değiştirmek için izlenilmesi gereken üç adım bulunur.
Android işletim sistemlerine sahip olan akıllı telefonların adımları ise şu şekildedir:
DNS adreslerinizi değiştirmek için girmiş olduğunuz tüm sayfaların ilerleyen kısımlarında ayarlarınızı otomatikleştirebileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. Bu sekmeler aracılığı ile ayarlarınızı otomatikleştirebilirsiniz.
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