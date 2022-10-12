HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. DNS ne demek? DNS teriminin anlamı ve Türkçe açılımı nedir?

DNS ne demek? DNS teriminin anlamı ve Türkçe açılımı nedir?

12.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet kullanıcılarının sayıları her geçen gün artmaktadır. Kullanıcıların en kızlı ve en kolay şekilde internet sitelerine girişlerini sağlamak için geliştirilen yöntemler vardır. DNS sistemi bu amaçla geliştirilmiştir. Türkçe karşılığı Alan İsimlendirme Sistemi'dir. İnternetin telefon rehberi olarak da tanımlanır.

DNS ne demek? DNS teriminin anlamı ve Türkçe açılımı nedir?

İçindekiler

  • DNS ne demek?
  • DNS açılımı nedir?
  • DNS ne işe yarar?

DNS, İngilizce Domain Name System ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Kullanıcıların girmek istedikleri sitelerin asıl isimlerini IP'ye dönüştürme görevini üstlenir. 256 karaktere kadar genişleyebilir. Bilgisayar ya da bilgisayar sistemleri ile çalışan tüm cihazların IP adreslerini çözerek aralarında haberleşme sağlar.

Oldukça basit bir sistemle çalışan DNS ağ üzerindeki IP numaraları ve alan isimleri ile ilgili sorunları çözer. Bu görevine yönelik olarak yaygın şekilde kullanılan BIND yazılımı kullanılabilir. Bir internet kullanıcısı ulaşmak istediği siteye DNS aracılığı ile ulaşır.

DNS ne demek?

DNS, asıl ismiyle Alan İsimlendirme Sistemi'nin gerçekleştirildiği sisteme DNS sunucusu adı verilir. Girilmek istenen internet sitesini IP adresine çeviren bir depolayıcıdır. Tüm IP adreslerini önbelleğine kaydettiği için DNS sunucusu yanıt vermiyor ve benzeri hatalar ile karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda önbellek temizleme işlemi yapılarak sorun giderilir.

İnternet üzerindeki her bir alanın isimlendirilmesini sağlar. Bu alanların birbirlerine bağlanmasına aracılık eder. Birimlerden ağlar oluşur. Bu ağı oluşturan her birimin kendine ait IP adresleri vardır.

DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?

DNS açılımı nedir?

DNS açılımı İngilizce'de Domain Name System ifadesidir. Türkçesi Alan İsimlendirme Sistemi'dir.

DNS ne işe yarar?

DNS sistemleri çözümleyici ve sunucu olmak üzere iki farklı faktör üzerinden çalışır. İsim sunucuları IP adresi bilgilerini kayıt altına alır. Çözümleyiciler de DNS istemekle yükümlüdür. DNS sunucuları ve bu sunucuların adresleri çözümleyicilerde kayıtlıdır. Bir çözümleyici bilgisayarın ismine karşılık olan IP adresini bulmak istediği zaman sunucuya yönelir.

Belirlenen kurallar dahilinde alan isimleri verilir. Tüm internet adresleri ülkeler öncelikli olacak şekilde sınıflandırılır. Her ülkeye özel bir kod ile sembolize edilerek sınıflandırma yapılır. Bunun dışında com, gov, edu ve benzeri alt sınıflandırmalar da yapılır. Bu kısaltma, sınıflandırma ve sembolize etme durumlarına bazı örnekler şu şekildedir:

  • Com: Commercial kısaltmasıdır. Ticari siteler içindir.
  • Org: Organization'un kısaltmasıdır. Ticari amaç taşımayan siteler için kullanılır.
  • Mil: Military'nın kısaltmasıdır. Askeri kurumlar içindir.
  • Gov: Government'in kısaltılmışıdır. Devlete bağlı olan sitelerde kullanılır.
  • Edu: Education'un kısaltmasıdır ve eğitim kuruluşların sitelerinde kullanılır.
  • Net: Network kelimesinin kısaltılmış halidir. Uluslararası sitelerde kullanılır.
DNS önbellek temizleme: DNS önbelleği nasıl temizlenir?DNS önbellek temizleme: DNS önbelleği nasıl temizlenir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor! Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor!
5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...
Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem olduBüyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
DNS dns ayarları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.