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  4. Doç. Dr. Ayhan Uçar evinde ölü bulundu (Ayhan Uçar kimdir?)

Doç. Dr. Ayhan Uçar evinde ölü bulundu (Ayhan Uçar kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 18:52 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli Doç. Dr. Ayhan Uçar evinde ölü bulundu.

Doç. Dr. Ayhan Uçar evinde ölü bulundu (Ayhan Uçar kimdir?)

Aşağı Çarşı Mahallesi Çarşı TOKİ'deki binanın 3. katındaki dairede yalnız yaşadığı belirtilen 56 yaşındaki Uçar'dan iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, Uçar'ı kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar'ın cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp ve şeker hastalığı olduğu ifade edilen Doç. Dr. Ayhan Uçar'ın uzun süre tedavi görmesi nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce emekliliğini istediği kaydedildi.

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