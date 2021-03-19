Doç. Dr. Halit Yerebakan kimdir ve nerelidir? Halit Yerebakan nerede çalışıyor?

Mesleğe başladığı ilk gün dünyanın en iyi kalp nakli eğitim merkezi Columbia Universitesi’nde kalp nakli araştırma ve koordinasyon ekibinde doktorasının ardından araştırma görevlisi olarak çalışan Halit Yerebakan, önemli ve uluslararası kongrelerde sunulan 100’e yakın literatür çalışması yaptı. DOÇ. DR. HALİT YEREBAKAN KİMDİR? 8 Ağustos 1982’de İstanbul’da doğan Halit Yerebakan, ABD ve Türkiye’de ilk ve orta öğrenimini bitirmesinin ardından 2000’de İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başladı. Başarı bursuyla 2006’da tıp eğitimini bitiren Halit Yerebakan, tıp fakültesine girdiği ilk sene hayalini kurduğu kalp-damar cerrahlığı alanında ilerledi. 2007’de girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda alanında tek tercih yaparak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başladı. Kalp cerrahisi konusunda tıp fakültesine başladığı günden itibaren ilgi duyan Halit Yerebakan, tüm eğitim seneleri boyunca Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi ve Belçika’da OLV Ziekenhuis Hastanesi gibi dünyanın kalp ve damar cerrahisinde önde gelen merkezlerinde öğrencilik senelerini stajer hekim olarak geçirdi.

Bilimsel yayınlarının dışında sağlık iletişimi ile ilgili çalışmalarına öğrencilik senelerinde başlayan Halit Yerebakan, tıp fakültesinin sonunda New York Presbyterian Hastanesine kalp ve damar cerrahisi alanında kök hücre uygulamalarında araştırma görevlisi ve Cenevre Üniversitesi kalp ve damar cerrahisi kliniğine asistan olarak kabul edildi. Yurt dışında meslek hayatına başlamak yerine Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahisi eğitimini almak için ihtisas programına başlayan Halit Yerebakan, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde 2008’de Prof. Dr. Süha Küçükaksu başkanlığında başlatılan kalp yetersizliği cerrahisi programında Prof. Dr. Süha Küçükaksu’nun asistanlığını yürüttü. Bir Vakıf Hastanesi’nde uygulanan ilk kalp transpantasyonu ve İstanbul’da ilk kalp destek sistemleri uygulamalarında cerrahi ekip içerisinde yerini alan Halit Yerebakan, ihtisası süresi boyunca çalıştığı tüm hocalarının desteği ile uzmanlık eğitimi sürerken, 2011’de kabul edildiği Columbia Universitesi College of Physicians and Surgeons Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam etmek üzere bağlı bulunduğu üniversiteden görevlendirildi ve buradaki çalışmalarının sonunda da dünyanın en büyük kalp nakli serisi üzerine yaptığı teziyle 2012’de uzman oldu.

Uzman olarak mesleğine adımını attığı ilk gün dünyanın en iyi kalp nakli eğitim merkezi Columbia Universitesi’nde kalp nakli araştırma ve koordinasyon ekibinde doktorasının ardından araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Halit Yerebakan, meslek hayatının daha ilk dönemlerinde olmasına karşın hepsi uluslararası ve önemli kongrelerde sunulmuş 100’e yakın literatür çalışması yaptı. 2013’te kalp cerrahisi ile ilgili dünyanın en önemli derneği olan American Association of Thoracic Surgeons’da tüm dünyada yalnızca 25 kalp cerrahının aday olduğu 2013 Evarts Graham ödülüne Columbia Universitesi tarafından, çalışmaları göz önünde bulundurularak aday gösterilen Halit Yerebakan, 2011-2014 yıllarında yoğun bilimsel çalışmaların ardından American Heart Association araştırma ödülü, Tübitak’tan araştırma burs ödülü, American Association of Thoracic Surgeons Öğrenci Programı ödülü ve ayrıca Columbia Üniversitesi Enstitü destekli araştırma projelerifonu kapsamında 4 ayrı ödül aldı. HALİT YEREBAKAN NEREDE ÇALIŞIYOR? Bilimsel çalışmalarında daha meslek hayatının başında olmasına karşın akademisyen indeksinde yükselmeye başlayan Halit Yerebakan, 2017’de Türkiye’de girmiş olduğu doçentlik sınavını kazanarak Türkiye’nin en genç kalp cerrahisi doçentleri arasına ismini yazdırdı. Öğretim üyesi olarak halen Yeditepe Üniversitesi’nde çalışan Halit Yerebakan, kalp cerrahisi hâricinde kendisini sağlık sisteminin ve toplumsal sağlığın geliştirilmesi çalışmalarına adadı.