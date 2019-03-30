Doç. Dr. Hasan Sınar: Uluslararası ceza mahkemesi devletleri rahatsız edebilir

İSTANBUL, (DHA) - Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar, son operasyonda 5 bine yakın DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalanması üzerine yargılanmalarının nasıl olacağı tartışmasına yönelik, "Uluslararası ceza mahkemeleri simgesel nitelikteki mahkemelerdir. Kararları, birçok devlete dokunacağı için bunların kurulması ve çalışmaları devletleri rahatsız edebilir. O yüzden bu mahkemeler son çare olarak düşünülecektir" dedi.

Dünya liderleri, Suriye'nin kuzeyinde elinde kalan son toprak parçasını da kaybeden ve yakalanan 5 bine yakın DEAŞ terör örgütü üyelerinin nasıl yargılanacağına karar vermeye çalışıyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Sınar, yargılamaya ilişkin bilgi vererek öngörüde bulundu.

SUÇ HANGİ ÜLKEDE İŞLENDİYSE ORANIN YASALARI UYGULANIR

Uluslararası ceza hukukunda mülkilik sisteminin geçerli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sınar, "Yani bir suç hangi ülkede işlenmişse o ülkenin yasaları işlenen suça uygulanır. Türk Ceza Kanunu'ndaki sistemde kural olarakbudur. Yani suç Suriye'de veya Irak'ta işlendiyse o ülkenin ceza yasalarının uygulanması gerekir. Fakat Suriye ve Irak farklı bir özellik taşıyor. Bu ülkeler,iç savaş ve karışıklık nedeniyle ülke topraklarının bütününde egemenlik yetkisini kaybetmiş olduğu için uluslararası hukukta “failedstate” yani 'devlet olma vasfını büyük ölçüde yitirmiş olan ülkeler' olarak geçiyor. Bu yüzden bugün için kendi ülkelerinde işlenen böylesi suçları ceza yasalarına göre soruşturmaları, kovuşturmaları ve cezalandırmaları fiilen mümkün değil" diye konuştu.