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  4. Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Nejat Altıntaş kaç yaşında ve uzmanlığı ne?

Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Nejat Altıntaş kaç yaşında ve uzmanlığı ne?

03.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Uyku ve Göğüs hastalıkları alanında eğitimini tamamlamıştır. Pandemi sürecinde çıktığı programlarda önemli açıklamalar yaparak, halkın da araştırdığı isimlerden biri olan Nejat Altıntaş, 3 Mayıs tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Nejat Altıntaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Peki, Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir?

Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Nejat Altıntaş kaç yaşında ve uzmanlığı ne?

Nejat Altıntaş, Samsun’da görev yaparken ABD’de de eğitim almıştır. Yurtdışında farklı çalışmaları bulunan ve kendini bu konuda geliştirmeye büyük önem veren Nejat Altıntaş, 2015 yılında Hollanda’da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını başarı ile tamamlayarak, “European Diploma in Respiratory Medicine” diplomasını aldı. Günümüzde halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaktadır.

DOÇ. DR. NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR?

Nejat Altıntaş Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

Samsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yaptı.

nejat altıntaş

Samsun'da görev yaparken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin Tıp sınavları olan USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve İngilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde research asistanı olarak American Thorasic Society başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalıştı.

Daha sonrasında Pittsburgh Üniversitesi Uyku kliniğine gelerek Post-doctoral fellowship programını, American Academia of Sleep Medicine Başkanı Prof.Dr. Patrick Strollo'nun yanında yaptı.

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2015 yılında Hollanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek "European Diploma in Respiratory Medicine" diplomasını almaya hak kazandı.

Türkiyeye döndükten sonra Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına başladı. 2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçti.

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2017 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti unvanını aldı.

Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır. Journal of Turkish Sleep Medicine dergisinin Editör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Torakd Derneği Uyku çalışma Gurubu sekreteridir.


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