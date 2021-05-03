Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Nejat Altıntaş kaç yaşında ve uzmanlığı ne?

Nejat Altıntaş, Samsun’da görev yaparken ABD’de de eğitim almıştır. Yurtdışında farklı çalışmaları bulunan ve kendini bu konuda geliştirmeye büyük önem veren Nejat Altıntaş, 2015 yılında Hollanda’da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını başarı ile tamamlayarak, “European Diploma in Respiratory Medicine” diplomasını aldı. Günümüzde halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaktadır.

DOÇ. DR. NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR?

Nejat Altıntaş Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

Samsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yaptı.

Samsun'da görev yaparken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin Tıp sınavları olan USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve İngilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde research asistanı olarak American Thorasic Society başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalıştı.