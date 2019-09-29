YUNUS HOCAOĞLU - UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, turist akınına uğruyor.

Erzurum'a 87 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Doğa harikası ilçe, 21 metre genişlik, 48 metre yüksekliğe sahip şelalenin yanı sıra Tortum Gölü, Yedigöller, yaylalar, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağlarında yapılan ekstrem sporlarıyla misafirlerini kendine hayran bırakıyor.

Bu kapsamda turizmi daha da canlandırmak için su sporlarının yapıldığı Tortum Şelalesi, devlet ve özel sektörün girişimleriyle gerçekleştirilecek yatırımlarla daha cazip hale gelecek.

- "Yurt dışından da insanlar ziyarete geliyor"

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'ne her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin geldiğini söyledi.

Şelalenin her mevsim ayrı görsel şölen sunduğunu ifade eden Aktoprak, şöyle konuştu: