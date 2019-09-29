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Doğa harikası "Tortum Şelalesi" ziyaretçilerini cezbediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, turistlerin vazgeçilmez tatil rotalarından biri haline geldi - Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak: - "Özellikle hafta sonları yoğun ziyaret ediliyor. Sadece Erzurum değil Doğu Karadeniz, hatta yurt dışından insanlar buraya geliyor"

YUNUS HOCAOĞLU - UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, turist akınına uğruyor.

Erzurum'a 87 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Doğa harikası ilçe, 21 metre genişlik, 48 metre yüksekliğe sahip şelalenin yanı sıra Tortum Gölü, Yedigöller, yaylalar, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağlarında yapılan ekstrem sporlarıyla misafirlerini kendine hayran bırakıyor.

Bu kapsamda turizmi daha da canlandırmak için su sporlarının yapıldığı Tortum Şelalesi, devlet ve özel sektörün girişimleriyle gerçekleştirilecek yatırımlarla daha cazip hale gelecek.

- "Yurt dışından da insanlar ziyarete geliyor"

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'ne her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin geldiğini söyledi.

Şelalenin her mevsim ayrı görsel şölen sunduğunu ifade eden Aktoprak, şöyle konuştu:

"Özellikle hafta sonları yoğun ziyaret ediliyor. Sadece Erzurum değil Doğu Karadeniz, hatta yurt dışından insanlar buraya geliyor. Valimiz hem bölgenin turistik potansiyelini hem de var olan aksaklıkları yerinde tespit ederek çözümü noktasında inisiyatif alan biri. Ziyaretçilerimize kafe, restoran ve konaklama gibi imkanları sunamıyoruz. Şelalenin etrafı heyelan riski taşıdığı için aksaklıklarımız var. DSİ ve diğer devlet kurumlarımız buradaki güvenlik önlemlerini alarak gerekenleri yapacak."

- "Şelalenin turizm imkanlarını artıracağız"

Aktoprak, önemli tesislerin inşa edileceği bölgenin, çalışmaların tamamlanmasıyla daha cazip hale geleceğini belirtti.

Tüm çalışmaları ilçenin turizm potansiyelini artırmak için yaptıklarını anlatan Aktoprak, şunları kaydetti:

"Şelalenin sağ köşesine belediyemiz ve ilgili kredi kuruluşlarınca yapılması planlanan 3 milyonluk proje, kuruldan geçti. Kısa süre sonra Valimiz temelini atacak. Sol tarafta ise 10 milyonluk maliyeti içeren projemiz tamamlandı. Buralara yürüyüş ve bisiklet yolları, kır kahvesi ve lokantası, şelaleyi izlemek için seyir alanları ve şelalenin soldan aşağıya bağlanan kısmında daha güvenli alanlar oluşturulacak. Valilik, KUDAKA, DAP ve belediyemizce 10 bungalov ev, turizm tanıtım ofisleri, şelale kafe ve restoran, meyve bahçeleri ve piknik alanları yapılacak. Bütün bunları faaliyete geçirerek şelalenin turizm imkanlarını daha fazla artıracağız."

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Erzurum Hilmi Aktoprak Tortum Şelalesi Uzundere

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