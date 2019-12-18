Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif (Doğa Koleji kime satılacak?)

Doğa Koleji krizi devam ediyor. Geçen hafta, pazartesi günü satışa ilişkin bir açıklama yapılacağı belirtilen ancak henüz bir açıklamanın gelmediği Doğa Koleji'yle ilgili olarak Sözcü'de dikkat çeken bir haber yer aldı. Can Mumay imzalı haberde, Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusunun teklif yaptığı belirtildi.

600 MİLYON TL TEKLİF EDİLDİ



Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

BİR BAŞKA ADAY LEVENT UYSAL



Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal'ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.

DOĞA KOLEJİ KRİZİ



Doğa Kolejleri'ndeki eylem zincirine dün Bursa'daki veliler de katıldı. Veliler, okuldaki belirsizlik sebebiyle büyük kaygı yaşıyor. Öğretmenlerin maaş alamadığı halde çocuklarının dersine girdiğini belirten veliler, bu durumun uzun sürmeyeceğini söylediler.