Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif (Doğa Koleji kime satılacak?)

Doğa Koleji krizi devam ediyor. Geçen hafta, pazartesi günü satışa ilişkin bir açıklama yapılacağı belirtilen ancak henüz bir açıklamanın gelmediği Doğa Koleji'yle ilgili olarak Sözcü'de dikkat çeken bir haber yer aldı. Can Mumay imzalı haberde, Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusunun teklif yaptığı belirtildi.
600 MİLYON TL TEKLİF EDİLDİ
Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.
BİR BAŞKA ADAY LEVENT UYSAL
Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal'ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.
DOĞA KOLEJİ KRİZİ
Doğa Kolejleri'ndeki eylem zincirine dün Bursa'daki veliler de katıldı. Veliler, okuldaki belirsizlik sebebiyle büyük kaygı yaşıyor. Öğretmenlerin maaş alamadığı halde çocuklarının dersine girdiğini belirten veliler, bu durumun uzun sürmeyeceğini söylediler.
Aylardır maaş alamadıkları halde çocuklarının eğitimden geri bırakmayan öğretmenlere destek olmak için okulun önünde toplanan veliler, yönetimi protesto etti. Öğretmenlerin daha ne kadar maaş almadan özveri göstererek eğitime devam edebileceklerini dile getiren veliler, 124 kampüs 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeli ile Dünya’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük okul zinciri olan Doğa Koleji’nin büyük bir aile olduğunu söyledi.
Son 2 yıldır süren, 6 aydır belirginleşen Doğa Okulları çıkmazının velileri, öğrencileri, öğretmenleri ve personeli birbirine kenetlediğini belirten Canan Engin, “Bizler okulumuzu, öğretmenlerimizi seviyoruz. Başka bir okula nakil yapmak değil, bu okulda eğitim verilmesini istiyoruz. Aylardır maaş almayan fedakarca çalışan, kendi dertlerini kenara bırakıp bizleri sakinleştiren okul idarecilerinden öğretmenlere, personelinden diğer çalışanlarına kadar herkese minnettarız. Çocuklarımız için buradayız. Ancak bıçak kemiğe dayandı. Okulumuz bizler için çok önemli. Hiçbir yere gitmiyoruz. Okulumuzun sorunsuz bir şekilde devam edeceğine dair açıklama yapılmadan da okullarımızı terk etmeyeceğiz” dedi.
‘ÖĞRETMENLER MAAŞ ALMADAN NE KADAR DAYANACAK’
Öğretmenlerin maaşlarının biran önce verilmesini isteyen velilerden Özlem Tunçkel, “Öğretmenlerimiz maaşlarını alamadığı halde, dersleri hiç aksatmadılar. Çocuklarımızdan ve bizlerden güler yüzlerini hiç eksik etmediler. Ama nereye kadar dayanacaklar. Benim 2 çocuğum burada okuyor. Girecekleri sınavlarda psikolojileri ne olacak bilmiyorum. Hiçbir açıklama gelmiyor. Çok üzülüyoruz” diye konuştu.
‘PARAMIZLA REZİL OLDUK’
Her gün açıklama yapılacak diyerek kandırıldıklarını belirten Sibel Alim ise, “Rezilliğin son perdesini görüyoruz. Bizimle dalga geçiyorlar. O gün, bugün dilerek bizi avutuyorlar. Öğretmenlerin maaşlarının verilmemesi başlı başına bir sorun. Paramızla rezil olduk. Artık açıklamayı bekliyoruz. Ama biran önce çözüm bulunmalı” diye tepkisini gösterdi.
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