Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, hızlı bir eğitim planlaması yapıp öğrencilerin kaybettiği zamanı telafi edeceklerini söyledi.

Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koleji'nin devralınması sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güveni, ilgili bakanların ve bankaların genel müdürlerinin desteği, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın emeği ve gayretleri ile bugüne gelindiğini söyledi.

Başta Doğa Koleji velileri, öğretmenleri ve idari personeli olmak üzere tüm tarafların sabrı için teşekkür eden Özeren, şunları kaydetti:

"En önemli teşekkürü de 5 aydır maaş almadan fedakarca derslere giren öğretmenlerimize iletmek istiyorum. Bugün itibarıyla öğretmen ve diğer personelimizin geciken maaş ödemelerini gerçekleştirdik. Herkes için hayırlı olsun. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin içi rahat olsun kamuoyunu maddi sorunlarla meşgul etmeyeceğiz.

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan bazı aksaklıklar oldu. Bu süreci hızla telafi etmemiz için yola çıkacağız.

Öncelikle hızlı bir eğitim planlaması yapıp, öğrencilerimizin kaybettiği zamanı el ele vererek telafi edeceğiz.

Farklı ekiplerle okullarımızı ziyaret edeceğiz ve eksikliklerinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Öğretmen ve personelimizle istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Onların düşünceleri bizim politikamızı oluşturmada çok önemli olacak.

Velilerimiz ile buluşacağız. Onların da kaygıları var, sınavlara hazırlanan çocuklarımız var. Velilerimizin kaygılarını gidermek için çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Artık harekete geçme dönemi. Bugünden sonra her şey farklı olacak."