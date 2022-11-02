HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Doğa tutkunları Tunceli'deki Salördek ormanlarında stres atıyor

Doğa tutkunları Tunceli'deki Salördek ormanlarında stres atıyor

02.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü civarındaki Salördek ormanları, şu sıralar Türkiye'nin farklı noktalarından turlarla gelen doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor.

Doğa tutkunları Tunceli'deki Salördek ormanlarında stres atıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Salördek ormanlarında yürüyüş yapan doğa tutkunları, keyifli vakit geçirip stres atıyor.

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyü mevkisindeki Salördek ormanları, doğal güzelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Sonbaharda sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünen bölge, şu sıralar Türkiye'nin farklı noktalarından turlarla ve aileleriyle gelen doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor.

Haftanın belirli günlerinde bölgeye gelen doğaseverler, araçlarını park ettikten sonra ormanın iç kısmına yürüyor.

Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gezinti yapan doğa tutkunları, seyahatleri sırasında piknik yapıp manzara fotoğrafları çekiyor.

Ormanlarda stresten uzakta keyifli bir gün geçiren ziyaretçiler, bölgedeki yabani hayvanları da bazen doğal ortamında gözlemliyor.

"DOĞAYI KORUMAYA ÇALIŞSINLAR"

Kırmızıköprü köyünde yaşayan Kemal Doğan, AA muhabirine, Tunceli'nin tarihi ve doğal alanlarıyla öne çıktığını söyledi.

Salördek ormanlarının güz aylarında ilgi çektiğini belirten Doğan, şunları belirtti:

"Ormanda meşe, kavak ve çeşitli yabani meyve ağaçları yetişiyor. Bu ağaçların sonbaharda farklı renklere bürünmesi sonucu Salördek cazibe merkezi haline geliyor. Özellikle ekim-kasım aralığında çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Buraya gelen arkadaşlardan ricamız doğayı korumaya çalışsınlar. Doğa sadece bugün değil, her zaman bize lazım olacaktır."

Doğasever Erkan Laçin ise katıldığı tur sayesinde Salördek ormanlarını görme fırsatını bulduğunu anlattı.

Laçin, ormanda zaman geçirmekten büyük keyif aldığını ifade ederek, "Tunceli, suyu, alabalığı, mantarı ve yayla muzuyla meşhur bir yer. Salördek ormanları doğa sporları için elverişli ortam sunuyor. Ailemle buraya gelerek gezinti yaptık." dedi.

Ormanda gezinti yapan Çiğdem Laçin de İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi illerden bölgeye ziyaretçilerin geldiğini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yediği elma canından etti! 'Oğlunuzun kalbi durdu'Yediği elma canından etti! 'Oğlunuzun kalbi durdu'
Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılarÜnlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar
Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu! Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!
Anahtar Kelimeler:
Tunceli sonbahar doğa yürüyüşü gezi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.