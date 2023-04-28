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Doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında... 'Pasifik Ateş Çemberi'nde korkutan deprem!

28.04.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında... 'Pasifik Ateş Çemberi'nde korkutan deprem!

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Maluku'nun Tual kentinin 158 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Diğer yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise yerel saatle 16.19'da yaşanan depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.

BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. (AA)

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deprem Endonezya

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