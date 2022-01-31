Doğal malzemeler kullanarak cilt ve saçınıza kolajen desteği sağlayabileceğiniz tarifler işte karşınızda!

Kolajen, cilt ve saç sağlığı için olmazsa olmaz proteinlerden biri. Özellikle güneşe fazla maruz kalındığında, yetersiz ve sağlıksız beslenildiğinde ve ilerleyen yaşlarda kolajen eksikliği yaşanıyor. Kolajen eksikliği ise cilt ve saçın cansız ve mat görünmesine, cildin elastikiyet kaybı yaşamasına ve selülit görünümünün artmasına sebep oluyor. Size vereceğimiz tariflerle kolajen eksikliğine dur diyebilirsiniz!

TOHUMLARLA CİLT MASKESİ

1 çay bardağı Chia tohumu ve 1 çay bardağı keten tohumunu bir kabın içine alın.

2 su bardağı yeni demlenmiş sıcak yeşil çayı tohumların üzerine dökün. Bir süre bu şekilde dinlendirin.

Yüzünüzün şekline göre bir gazlı bez kesin ve dinlenmiş karışıma bezi batırın.

Bezi yüzünüze yerleştirin ve 15 dakika boyunca bekleyin.

Süre dolduğunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Hazırladığınız karışımdan kalanı bir cam kavanozun içinde saklayabilir, bu maskeyi her sabah uygulayabilirsiniz.

CİLT İÇİN ŞEFTALİLİ YOĞURT MASKESİ

1 yemek kaşığı yoğurt ve yarım şeftali püresini bir kabın içine alın ve güzelce karıştırın.

Karışımı yüzünüze eşit ölçüde yayarak sürün ve 15 dakika boyunca bekleyin.

Süre dolduğunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Bu tarifi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

KEMİK SUYUNDAN SAÇ MASKESİ

200 gram ilikli sığır kemiğini bir tencerede haşlayın ve haşlandıktan sonra iliğini çıkartıp blenderdan geçirin.

Blender işlemi bittikten sonra 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı Hint yağı ve 5 damla çay ağacı yağını ekleyin. Malzemeler homojen hale gelene kadar karıştırın.

Karışımı saç diplerinden başlayarak saç uçlarına kadar masaj yaparak uygulayın.

Uygulama işlemi bittikten sonra bir bone takın ve en az yarım saat boyunca bekleyin.

Süre dolduktan sonra saçlarınızı doğal içeriğe sahip bir şampuan ile yıkayın.

İsteğe bağlı olarak yıkama işleminden sonra saç uçlarınıza birkaç damla argan yağı sürebilirsiniz.



