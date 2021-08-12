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Doğal maskelerle saç rengi açma rehberi! Saçınızın rengini doğal yöntemlerle açın

12.08.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın ışıltısını saçlarında görmek isteyenlerin ilk tercihi kuaföre gitmek oluyor. Ancak mutfağınızdaki ürünlerle de saçınıza ışıltı katmak mümkün. Peki nasıl? Detaylar yazımızda saklı...

Doğal maskelerle saç rengi açma rehberi! Saçınızın rengini doğal yöntemlerle açın

Saçın rengini açmak veya doğal ışıltılar katmak, kadınların en çok tercih ettiği değişikliklerin başında yer alır. Koyu renk saçlar kişiye daha sert bir ifade verdiği için yumuşak renkler ve ışıltılar daima daha çok tercih edilir.
Kimyasal boyalardan uzak durmak isteyenler evdeki malzemelerden yararlanarak saç rengi açma işlemi yapabilir. Bunun için mutfağınıza gitmeniz yeterli olacaktır. Saçınızdaki değişimin kalıcı olması için karışımları düzenli uygulamak gerektiğini unutmayın.

BAL

agave

Yüzyıllardır doğallığını koruyan balı saçınız için güvenle kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken 2 yemek kaşığı balı 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım çay bardağı su ile karıştırarak sprey bir şişeye koymak. Bu karışımı ıslak saçınıza sıkın ve 2 saat beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Bal, saçı yumuşatarak rengini açacaktır.

LİMON

limon suyu

Vitamin deposu limonu saçınızı şekillendirmek için veya rengini açmak için kullanabilirsiniz. Limon suyunu saç diplerine değil sadece uçlara uygulamak gerektiğini unutmayın. Limon suyunu uyguladıktan 2 saat sonra saçınızdan arındırmalısınız.

PAPATYA

papatya

Bilinen en eski saç rengi açma yöntemi papatya suyu kullanmaktır. Bunun için kurutulmuş papatya veya poşet çay formda olanlardan destek alabilirsiniz. Bir tutam papatyayı 1 su bardağı suda demleyin. Suyu sprey formda bir şişeye koyarak ıslak saçınıza uygulayın, saçınızı güneşte kurutmaya çalışın. Kısa sürede renk değişimini göreceksiniz.

TARÇIN

tarçın4

Tarçınla saç bakımı son yılların en popüler işlemidir. 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı tarçın koyup kısık ateşte kaynatın. Soğuduktan sonra sprey formdaki bir şişeye koyarak saçlarınıza sıkın. 1 saat beklettikten sonra saçınızı durulayın. Özellikle kumral ve sarı saçlarda çok etkili olan bu yöntemi sık sık tekrarlayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

elma sirkesi

Sirkenin keskin kokusu sizi rahatsız edebilir ama düzenli kullanımda kokuya alışacağınızı düşünüyoruz. Duş aldıktan sonra 1 su bardağı suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi katın ve bu karışımı saçınızın uçlarına uygulayın. Sonrasında saçınızı durulamanıza gerek olmayacak. Bir süre sonra saç uçlarınızın daha canlı ve parlak olduğunu göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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