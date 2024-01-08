Doğal mı yoksa kimyasal mı? Diş macunu tüplerinin altındaki renklerin anlamları!

İnternet dünyasından öğrendiğiniz şaşırtıcı bilgilere bir yenisini daha ekliyoruz. Diş macunu ambalajlarının alt kısmında yer alan renkler bizlere içeriği hakkında bilgi veriyor. Bu renklere dikkat ederek diş macununun ne kadar doğal veya ne kadar kimyasal olduğu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

DİŞ MACUNU AMBALAJINDA YER ALAN RENKLERİN ANLAMLARI

Diş macunlarının içeriklerini gösteren renk kodlarının bulunduğu belirtiliyor. Bu kodlar ise şu şekilde:

SİYAH:

İçerik tamamen kimyasal maddelerden oluşmuştur.

KIRMIZI:

İçeriğin %70 gibi büyük bir kısmı kimyasal olmakla birlikte %30 oranında doğal ve bitkisel maddeler içerir.

MAVİ:

İlaçla birlikte doğal maddeler içerir.

YEŞİL:

%100 doğal maddeler içerir.



