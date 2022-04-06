HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

06.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık milyonlarca insanın en çok çektiği rahatsızlıkların başında geliyor. Kabızlık sorununa sebep olan en büyük nedenlerden biri sağlıksız beslenmedir. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız öncelikle beslenme düzenini gözden geçirmelisiniz. Yeme alışkanlıklarınıza ekleyeceğiniz bazı besinlerle kabızlık sorununa veda edebilirsiniz.

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Kabızlık, bağırsak sağlığında bazı sorunlar olduğunu gösteren en büyük belirtilerden biridir. Bağırsak hastalıklarının önüne geçmek için yeterli ve dengeli beslenilmelidir. Yaşam hızı, kötü beslenme, dinlenme eksikliği ve genellikle yapılan az fiziksel aktivite kabızlığa özellikle katkıda bulunur.

Bu nedenle sağlıklı bir bağırsak geçişine sahip olmak için sağlıklı bir yaşam tarzının izlenmesi önemlidir. Ve bunu yapmanın en kolay yollarından biri, doğal müshil etkili yiyecekleri tüketmektir.

Kabızlıkla mücadelede doğal gıdalar en iyi seçenektir çünkü bu şekilde uzun vadede ciddi sağlık sorunları oluşturabilecek aşırı ilaç tüketiminden kaçınabilirsiniz.

MÜSHİL ETKİLİ 8 GIDA

Doğal müshil görevi gören bu gıdalar çok miktarda lif içerir, bu nedenle kabızlık durumu için idealdir. İşte doğal müshil etkili 8 besin.

KURU ERİK

Kuru erik, yüksek lif içeriğine (sekiz kuru erik günlük alımın yüzde25'ini karşılar) ek olarak, bağırsak kasılmalarını uyaran bir madde olan dihidroksifenilisatin ve ayrıca müshil etkisi olan sorbitol ve fenolik bileşikler içerir. Kuru erik ayrıca meyve suyu veya komposto şeklinde de tüketilebilir.

iStock-537046669

ELMA

Elma ve armut gibi olgun meyveler belirli besinlerin emilimini yavaşlatan ve bir jel oluşturan çözünmeyen lif pektin içerir. Pektin dışkı hacmini arttırır ve dışkının kıvamını iyileştirerek atılmasını kolaylaştırır.

iStock-614871876

KAHVE

Araştırmalar kahvenin müshil etkisi olduğunu göstermiştir. Popüler inanışın aksine, bunun nedeni kafein değil, kahvenin distal kolonun (rektuma en yakın kısım) kasılma hareketlerini düzenleyen ve midenin boşalmasını hızlandıran mide asidi üretimini artıran bir hormon olan gastrin üretimini uyarmasıdır. Kahve ayrıca sindirime yardımcı olan başka bir hormon olan kolesistokinin sentezini de artırır. Ancak kahvenin müshil etkisi herkes için çalışmaz.

iStock-1303689626

GREYFURT

Kabızlık genellikle kuru dışkıyla bağlantılıdır, kolonda çok uzun süre kaldıklarında, dışkı suyu yeniden emer ve bu da geçmesi zor olan sert, kuru dışkılara yol açar. Bu noktada sadece daha fazla sıvı alımı etkisizdir çünkü su idrarda boşaltılır. Meyve suları hem lif (posalarını muhafaza etmeleri şartıyla) hem de su içerir, bu da suyun dışkıda tutulmasına ve yeniden sulanmasına izin verir. Greyfurt suyu, kolon salgılarını uyaran naringinin içerdiği için en iyi seçenektir.

iStock-546187188

YAĞLI GIDALAR

Yağ oranı çok düşük diyetlere dikkat edin. Yağ, tereyağı ve margarin, çiğ veya hafif ısıtılmış olarak yenilmeleri koşuluyla (yüksek sıcaklıklarda sindirimi geciktirirler) bağırsakta kayganlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Zeytinyağı, safra salgısının uyarılmasını sağladığı için daha da etkilidir.

iStock-1329062250

TAM TAHILLAR

Tam tahılların (esmer pirinç, bulgur vb.) kabuğu veya kepeği vitaminler ve çözünmeyen lifler içerir. Çözünmeyen lifler su eşliğinde şişer ve dışkı hacmini arttırır. Ayrıca bağırsağın kasılmasını da uyarırlar.

iStock-835833518

YOĞURT

Yoğurt ve fermente süt ürünleri bağırsak florasını dengeleyen probiyotikler içerir. Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus ve Saccharomyces boulardii gibi birkaç iyi bakteri türü, bağırsak kasılmalarını teşvik etmede etkilidir. Süt ürünlerinden elde edilen laktoz da hafif bir müshil etkisine sahiptir.

iStock-1027715280

İNCİR VE KURU KAYISI

Lif açısından çok zengin (100 gr'da 10 ila 13 gr) incir ve kuru kayısı doğal müshildir. Bu meyveler ayrıca potasyum açısından zengindir, potasyum eksikliği kabızlığa neden olabilir.

iStock-1307639955

KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN 5 İPUCU

Birkaç basit yaşam tarzı değişikliği sayesinde bağırsak rahatsızlıklarını önleyebilir ve kabızlıkla ilişkili sorunlardan kaçınabilirsiniz.

Vitamin deposu çiriş otu saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzamaVitamin deposu saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzama

BOL SU İÇİN

Kabızlık çekiyorsanız, normalden daha fazla su içmekten çekinmeyin. Yeterli sıvı alımı iyi bağırsak geçişinin temelidir. Sıvılar bağırsak içeriğinin hacmini arttırır ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.

Günde 1.5 ila 3 litre su içmek kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Hafif müshil etkisi olan magnezyum açısından zengin maden suları da tercih edilebilir. Çayları, bitki çaylarını, şeker ilavesiz meyve sularını ve ev yapımı çorbaları da tüketmeyi unutmayın.

LİF TÜKETİN

Lif özellikle kabızlıkla mücadelede etkilidir. Meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde çok miktarda bulunurlar. Meyveler arasında çilek, armut, kivi ve erik mükemmeldir ve düzgün bir bağırsak geçişine yardımcı olur.

Lif açısından en zengin besinler baklagiller (mercimek, bezelye veya fasulye) ve tam tahıllardır. Örneğin, yulaf kepeği veya keten tohumu, meyve ve sıkılmış portakal suyuna dayalı bir kahvaltı gibisi yoktur. İşlenmiş, yağlı gıdaların ve rafine şeker içeren gıdaların tüketimini sınırlayın.

TUVALETE GİTMEYİ ERTELEMEYİN

Bağırsak geçişinizi iyileştirmek için tuvalette uzun süreler geçirmenize gerek yok. Öte yandan, dürtü ortaya çıktığında tuvalete gitme anını geri almaktan ve geciktirmekten kaçının.

EGZERSİZ YAPIN

Hareketsiz bir yaşam tarzı kabızlık riskini artırır. Bağırsak geçişini etkinleştirmek için günlük olarak hareket etmek önemlidir. Günde en az yarım saat yürüyüş yapılması önerilir. Ayrıca yüzme gibi karın kaslarını çalıştıran bir sporu düzenli olarak yapmanız da tavsiye edilir.

DÜŞÜK LİFLİ DİYETLERDEN KAÇININ

Çok kısıtlayıcı diyetlerden kaçının. Bunlar çok az çeşit içeren veya çok az lif içeren diyetlerdir. Diyette ani bir değişiklik ve uygun olmayan bir diyet bağırsakların düzgün işleyişini bozabilir. İdeal olan, diyetinizde iyi miktarda lif, mineral, vitamin ve protein bulundurmaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor, Osmanlı mutfağından eksik olmazdı!İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor, Osmanlı mutfağından eksik olmazdı!
Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İlginizi Çekebilir

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.