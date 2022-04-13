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Doğal şifa kaynağı! Ramazan’da talep patlaması yaşandı: Bağışıklığı güçlendirir, şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir

13.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında bazı yiyeceklere talep çok arttı. Bunların başında hurma gelirken peşinden ise tahin geliyor. Tahin, faydaları saymakla bitmeyen besinlerden biridir. Kalp ve beyin rahatsızlıklarına iyi gelen tahin, şişkinlik ve hazımsızlığa da çok iyi geliyor. Bağışıklığı zırh gibi güçlendiren tahin, tatlılarda şerbet niyetine de kullanılıyor. Tamamen doğal tahinlerin faydaları ise en üst düzeyde oluyor.

Doğal şifa kaynağı! Ramazan’da talep patlaması yaşandı: Bağışıklığı güçlendirir, şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir

Tahin, tek başına yenildiği gibi başka yiyeceklere katılarak da tüketilmekte. En çok pekmezle karıştırılarak yenilen tahin, onlarca hastalığa çok iyi geliyor. Tahin başta bağışıklığı güçlendirir. Ramazan ayında çokça maruz kalınan şişkinliğe ve hazımsızlığa karşı da tahin tüketebilirsiniz.

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Hazımsızlık ve şişkinlik problemine iyi gelen tahine Ramazan ayında talep arttı. Doğal şifa kaynağı tahin; pide, kahvaltı, yemek, çörek, tatlı gibi birçok günlük yiyecekte kullanılıyor. İftar sonrası yenilen tatlıların üzerine dökülen tahinler diyabet hastaları için de fayda sağlıyor.

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DOĞAL TAHİN DAHA DA FAYDALI

Tahinin tamamen doğal olması da sağlık için faydalarını arttırıyor. Tabi marketlerde satılan paketli ürünler için aynı faydaları sağladığını söyleyemeyiz. Açık, koruyucu madde olmayan ve taze çekilmiş tahinler sağlık için faydalı. Vatandaşlar da ramazan ayında tahine daha fazla talep gösteriyor.

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Beyin, kalp gibi organlara iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren tahin aynı zamanda şişliği alıyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Diyabet hastaları da tatlıların üzerine dökerek tahin tüketiyor.


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Ramazan 2022
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