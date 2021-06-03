Doğal, sık dalgalı, örgülü ve parlak... Burçlara göre en güzel saç modelleri neler? İşte Yengeç, Oğlak, Balık, İkizler ve diğer burçlar için saçlar...

Astroloji, günümüzde pek çok birey tarafından ilgiyle takip ediliyor. Astrolojide yer alan on iki burcun her birinin kendine özgü karakteristik özellikleri bulunmakta. Hem görünüşümüz hakkında ipuçları veren hem de kişiliğimizi ve bilinçaltımızı yansıtan burçlarımızın özellikleri bizlere de yansımakta. Peki burçlara göre en güzel saç modelleri neler? BURÇLARA GÖRE EN GÜZEL SAÇ MODELLERİ NELER? KOÇ BURCU liderlik özelliğine sahip olarak bilinen Koç burcu tabuları yıkmayı sevmesiyle bilinir. Bu burçta bulunan kişilerin karakterleri oldukça güçlüdür. Sadeliği çokça seven koç kadınlarına kısa ve küt saç modelleri daha fazla yakışmaktadır. BOĞA BURCU



Estetik ve güzellikçe çokça önem veren Boğa burcunun göz zevkleri inanılmaz derecede iyidir. Özellikle doğallığa önem vermektedirler. Boğa burcuna en uygun saç modeli ise doğal görünümlü, sık dalgaların yeterli hacimle salık bırakıldığı modellerdir. İKİZLER BURCU



Neşeli, sempatik ve canlı karakterli olan İkizler burcu, risk almayı sever. İkizler burcuna en uygun modeller arasında çılgın renklere sahip farklı ve eğlenceli saçlar görebiliriz.

YENGEÇ BURCU



Yumuşak, narin yapısı, sevecen ve hayalperestliği ile bilinen Yengeç burcu, inceliğini görünüşünde de göstermek ister. Onlar için sıcak tonlu saçlar oldukça idealdir. Yengeç burcu için sevimli at kuyrukları çok iyi bir seçim olacaktır. ASLAN BURCU



Otoriter fakat yaratıcı ve cömert kişiliği olan Aslan burcu kadınları asalete de önem verirler. Onlar için asalet her zaman ön plandadır. Aslan burcuna en çok yakışan saç modeli, kahkül ile birlikte küt kesimli saçlardır. BAŞAK BURCU Titizlik, Başak burcu denilince akla gelen ilk şeylerden biri olmakta. Başak burcu kadınları nasıl görüneceklerini her ayrıntısına kadar düşünmektedir. İnce eleyip sık dokuyan bu burç, dağınık saçı hiç sevmez. Bu sebeple Başak burcuna göre saç modelleri arasında topuz önde gelmektedir. TERAZİ BURCU

Uyumlu ve nazik kişiliği olan Terazi burcu, havalı saç görünümlerine bayılır. Örgülü saç modelleri Terazi kadınına oldukça yakışmaktadır. AKREP BURCU

Cazibe, çekicilik ve gücün sembolü olan Akrep burcu, dikkat çeken saç modellerini sever. Parlak ve düz saçlar tam da Akrep kadınları içindir.