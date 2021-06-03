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Doğal, sık dalgalı, örgülü ve parlak... Burçlara göre en güzel saç modelleri neler? İşte Yengeç, Oğlak, Balık, İkizler ve diğer burçlar için saçlar...

Seo Editör-5 Seo Editör-5
03.06.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinin takip edilmesiyle ortaya çıkmış olan astroloji, günümüzde pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilmekte. Astrolojide bulunan on iki burcun hepsinin kendine özgü karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Kişiliğimizi ve bilinçaltımızı yansıtan, aynı zamanda yaşamımızın önemli parçası olan burçlarımızın özellikleri bizlere de yansımaktadır. Peki burçlara göre en güzel saç modelleri neler? İşte Yengeç, Oğlak, Balık, İkizler ve diğer burçlar için saçlar...

Doğal, sık dalgalı, örgülü ve parlak... Burçlara göre en güzel saç modelleri neler? İşte Yengeç, Oğlak, Balık, İkizler ve diğer burçlar için saçlar...

Astroloji, günümüzde pek çok birey tarafından ilgiyle takip ediliyor. Astrolojide yer alan on iki burcun her birinin kendine özgü karakteristik özellikleri bulunmakta. Hem görünüşümüz hakkında ipuçları veren hem de kişiliğimizi ve bilinçaltımızı yansıtan burçlarımızın özellikleri bizlere de yansımakta. Peki burçlara göre en güzel saç modelleri neler?

BURÇLARA GÖRE EN GÜZEL SAÇ MODELLERİ NELER?

KOÇ BURCU

liderlik özelliğine sahip olarak bilinen Koç burcu tabuları yıkmayı sevmesiyle bilinir. Bu burçta bulunan kişilerin karakterleri oldukça güçlüdür. Sadeliği çokça seven koç kadınlarına kısa ve küt saç modelleri daha fazla yakışmaktadır.

kisa-kut-sac-modelleri-2017

BOĞA BURCU

Estetik ve güzellikçe çokça önem veren Boğa burcunun göz zevkleri inanılmaz derecede iyidir. Özellikle doğallığa önem vermektedirler. Boğa burcuna en uygun saç modeli ise doğal görünümlü, sık dalgaların yeterli hacimle salık bırakıldığı modellerdir.

İKİZLER BURCU

Neşeli, sempatik ve canlı karakterli olan İkizler burcu, risk almayı sever. İkizler burcuna en uygun modeller arasında çılgın renklere sahip farklı ve eğlenceli saçlar görebiliriz.

mavi-sac

YENGEÇ BURCU

Yumuşak, narin yapısı, sevecen ve hayalperestliği ile bilinen Yengeç burcu, inceliğini görünüşünde de göstermek ister. Onlar için sıcak tonlu saçlar oldukça idealdir. Yengeç burcu için sevimli at kuyrukları çok iyi bir seçim olacaktır.

ASLAN BURCU

Otoriter fakat yaratıcı ve cömert kişiliği olan Aslan burcu kadınları asalete de önem verirler. Onlar için asalet her zaman ön plandadır. Aslan burcuna en çok yakışan saç modeli, kahkül ile birlikte küt kesimli saçlardır.

kahkullu

BAŞAK BURCU

Titizlik, Başak burcu denilince akla gelen ilk şeylerden biri olmakta. Başak burcu kadınları nasıl görüneceklerini her ayrıntısına kadar düşünmektedir. İnce eleyip sık dokuyan bu burç, dağınık saçı hiç sevmez. Bu sebeple Başak burcuna göre saç modelleri arasında topuz önde gelmektedir.

TERAZİ BURCU

Uyumlu ve nazik kişiliği olan Terazi burcu, havalı saç görünümlerine bayılır. Örgülü saç modelleri Terazi kadınına oldukça yakışmaktadır.

AKREP BURCU

Cazibe, çekicilik ve gücün sembolü olan Akrep burcu, dikkat çeken saç modellerini sever. Parlak ve düz saçlar tam da Akrep kadınları içindir.

YAY BURCU

Hareketli kişiliğe sahip, kıpır kıpır, neşeli ve keyifli Yay burcu kadınları bu enerjisini saçlarına yansıtmayı da sever. Yay burcu mensuplarına üstten topuz ile salık saçlar hoş bir hava katmaktadır.

OĞLAK BURCU

Oldukça sabırlı, çoğu zaman ciddi görünümlü ve istekli olan Oğlak burcu için sade bir ense topuzu güzel ve dinamik bir imaj verecektir.

oglak-sac

KOVA BURCU

Bireysel, hümanist ve özgür ruhlu Kova burcuna göre saç modelleri arasından hafif dalgalı saçlar onları çok iyi yansıtacaktır.

BALIK BURCU

Narin, sezgileri yüksek ve duygusal yapılı Balık burcu kadınları, örgülerin topuz biçiminde toplanmasıyla harika bir görünüme sahip olabilir.

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saç modelleri
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