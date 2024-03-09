Doğal viagra etkisi yaratıyor! Yatak odasında ezber bozan tarif

Cinsel sağlık ve performansı artırmak için birçok seçenek mevcuttur ve doğal yöntemlerle destek aramak pek çok kişinin tercihidir. Yapılan araştırmalar erkeklerde görülen ereksiyon sorunu için viagra kullanmak yerine karpuzun da etkili sonuçlar sağladığını ortaya koydu. Doğal bileşenlerle hazırlanmış olan bu tarifi deneyerek, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama adım atabilirsiniz.

HAPLARDAN DAHA ETKİLİ TARİF

En iyi doğal viagra alternatifi için gerekli malzemeler;

yarım kilo karpuz kabuğu

200 gram kereviz

100 gram kırmızı taze pancar

Hazırlanışı;

Bu sebze ve meyvelerin hepsini suyunu meyve sıkacağında suyunu ayıklayıp karıştırın.

Kullanımı;

Yatağa gitmeden yarım saat önce 1 bardak bu karışımdan için. 4 ile 6 hafta boyunca düzenli olarak her gün tüketebilirsiniz.

KARPUZUN DİĞER FAYDALARI

Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı karşılamaktadır.

Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.

Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır

Vücutta yağ birikimini engellemektedir.

Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.

Çok iyi bir antioksidandır.

Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.

Susuzluğa çaredir.

İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.

Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.

Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.





