İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir, karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, alzaymır ve kanseri önler." dedi.

Karatay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşide kadınlara sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Özellikle şeker, un ve trans yağlara dikkat edilmesini isteyen Karatay, gazlı içeceklerden de uzak durulmasını önerdi.

Karatay, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesi'nde yapılan yöresel yemekleri inceleyerek, faydalarını anlattı. Burada hazırlanan yemekleri sağlıklı ve sağlıksız olarak ayıran Karatay, özellikle kızartma, mevsimi olmayan sebze ve meyvelerden uzak durulmasını istedi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karatay, Şanlıurfa'nın yemek zenginliğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

- "Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz"

Doğallığı bozulmadan miktarına bakmaksızın istenildiği kadar doğal yiyeceklerin yenilebileceğini aktaran Karatay, şöyle konuştu: