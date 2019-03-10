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"Doğal yağ kilo aldırmaz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay: - "Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir, karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, alzaymır ve kanseri önler"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir, karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, alzaymır ve kanseri önler." dedi.

Karatay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşide kadınlara sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Özellikle şeker, un ve trans yağlara dikkat edilmesini isteyen Karatay, gazlı içeceklerden de uzak durulmasını önerdi.

Karatay, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesi'nde yapılan yöresel yemekleri inceleyerek, faydalarını anlattı. Burada hazırlanan yemekleri sağlıklı ve sağlıksız olarak ayıran Karatay, özellikle kızartma, mevsimi olmayan sebze ve meyvelerden uzak durulmasını istedi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karatay, Şanlıurfa'nın yemek zenginliğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

- "Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz"

Doğallığı bozulmadan miktarına bakmaksızın istenildiği kadar doğal yiyeceklerin yenilebileceğini aktaran Karatay, şöyle konuştu:

"Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Şanlıurfa'nın sade yağı dünyanın en sağlıklı yağdır. Çocuklara, hamilelere, korkmadan verebiliriz. Kalp krizini, kanseri önler vücudun sağlıklı olmasını sağlar. Dengeli olarak yağ yiyeceğiz. Bu yağı yedikçe dinçleşiriz, eklemler yağlanır. Çünkü eklemlerimiz, boynumuz ve dizlerimiz birer contadır. Conta yağlanmadan çalışmaz. Kireçlenme yağsızlıktan olur. Kilo alacağım diye yemiyorlar, tamamen bir tuzaktır. Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir, karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, alzaymır ve kanseri önler. Hasta değilseniz ve hareket ediyorsanız, yerel buğdayla yapılmış pide yiyebilirsiniz. Rafine un ile yapılan ekmeklere karşıyım. Rafine yağ, tuz ve şekere karşıyım. Sağlıklı ve gerçek gıda doyurur ve hücrelerimizi besler ama hakiki olmayan gıdalar hücreleri beslemediği için sürekli acıkırız."

- "Lahmacun en sağlıklı fast food "

Hazır yoğurtlarda probiyotik olmadığını ve içinde kimyasallar bulunduğunu aktaran Karatay, hazır yoğurtların süt tozundan yapıldığını söyledi.

Karatay, günlük süt alınarak evde yoğurt yapılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Raf ömrü uzun olsun diye kimyasal kullanılıyor. Eğer bir paketin üzerinde son kullanma tarihi yazıyorsa bu süt olabilir, yoğurt olabilir yağ da olabilir içi kimyasal doludur. Yaz sebzeleri kurutulur kış aylarında tüketilir. Kış aylarında patlıcan, biber, domates yenilmez. 12 ay patlıcan ve biber yemek doğru değildir. Çünkü insan vücudu mevsimlere göre programlanmıştır. Yaz aylarında tarla patlıcanı, domatesi ve biberi istediğimiz kadar yiyebiliriz. Kış mevsimi geldiğinde de kış sebzeleri yiyeceğiz. Çiğ köfte sağlıklıdır. Çünkü pişmemiştir ve yanında turp ve yeşillik vardır. Zeytinyağı anne sütüyle hemen hemen aynıdır. Doğal pul biber rahatlıkla yiyebilirsiniz. Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var."

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