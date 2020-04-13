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Doğal yöntemlerle aspiratör temizliği! Soda, karbonat ve...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pişirilen yemekler ve yapılan kızartmalardan en çok etkilenen ocak ve aspiratör filtresi oluyor. Lezzetli yemeklerin ardından sıra geliyor temizliğe. Her gün ocak silinse de ne yazık ki davlumbaz ihmal ediliyor. Bu da yangına kadar varan ciddi tehlikelere davetiye çıkarıyor. Siz de evdeki malzemelerle aspiratörünüzü kolayca temizleyebilirsiniz.

Doğal yöntemlerle aspiratör temizliği! Soda, karbonat ve...

Ocak ve mutfak temizliği hanımların mutfakta daha uzun süre kalmasına neden oluyor. Pişirilen birbirinden lezzetli yemekler, ızgaralar ve kızartmalar yerini zorunlu bir temizlik sürecine bırakıyor. Her yemekten sonra ocağınızı silip her hafta da aspiratör filtresini temizlerseniz mis gibi bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Aspiratörü temizlemek için kimyasal maddeler kullanılacağı gibi evdeki karbonat, sirke gibi uygun fiyatlı seçeneklere de yönelebilirsiniz.

SODAYLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Sürekli olarak ocakta pişen yemeğin yağına maruz kalan aspiratörün yüzeyinde çıkarılması zor, inatçı lekeler birikebilir. Bu lekelerin temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmak yerine soda gibi doğal ve düşük maliyetli içerikten yardım alabilirsiniz. Bunun için 2 şişe maden suyuna ve aspiratör filtresinin sığacağı genişlikte bir tencereye ihtiyacınız var. Soda kullanarak aspiratör temizliğinde yapmanız gerekenler şöyle;

  • Yerinden çıkardığınız aspiratör filtresini derin ve geniş bir tencere içerisine koyun.
  • Tencerenin içerisine aspiratör filtresini örtecek miktarda su ekleyip ocakta kaynamaya bırakın.
  • Su kaynamaya başlayınca içerisine 2 şişe sodayı ekleyin ve aspiratör filtresini iyice suya batırın.
  • Bu şekilde 10 dakika bekleyin. Zaman içerisinde aspiratör filtresindeki yağların suya karıştığını görebilirsiniz.
  • 10 dakika geçince filtreyi sudan çıkarıp fırça ile iyice fırçalayın.

KARBONATLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Yağdan ve kirden kararmış aspiratör filtrelerinin eski temiz günlerine kavuşmasında en etkili yolların başında karbonat geliyor. Eğer sürekli kızartma yapıyorsanız ve aspiratör filtrenizin temizliğini uzun zamandır ihmal ettiyseniz karbonat sizin kurtarıcınız olabilir. Bunun için 1 çay bardağı kadar karbonat ve derin bir tencereye ihtiyacınız var.

  • Öncelikle aspiratörün filtresini çıkarın.
  • Çelik tencereye suyu ve filtreyi ekleyerek kaynamaya bırakın.
  • Kaynamakta olan suya köpürtmeden azar azar karbonatı ekleyin.
  • Bu şekilde kaynarken yağ ve kirlerin suya geçtiğini gördükten sonra filtreyi suyun içerisinden çıkarın.
  • Filtrenizi bulaşık süngeriyle ovalayarak temizleyin ve ardından suyla durulayın.

BEYAZ SİRKEYLE ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

En etkili doğal temizlik malzemelerinden klasikleşen beyaz sirke ile karşınızdayız. Kirden renginin değiştiği aspiratörünüzün filtresini 1 su bardağı beyaz sirke ve 1 fincan karbonat ile ilk günkü haline döndürebilirsiniz. Beyaz sirke kullanarak aspiratör temizliği yapmak için atmanız gereken adımlar şöyle;

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  • Derin bir tencerenin içerisine su ekleyerek ocakta kaynamaya bırakın.
  • Kaynayan suya sirke ve azar azar karbonatı eklemeye devam edin.
  • Su kaynayınca aspiratör filtresini tencereye yerleştirin ve bu şekilde 10 dakika boyunca kaynatmaya devam edin.
  • 10 dakika kaynattıktan sonra filtreyi tencereden çıkararak diş fırçasıyla temizlemeye devam edin.
  • Fırçalama işleminden sonra temiz suyla filtreyi durulayın.
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