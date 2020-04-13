Doğal yöntemlerle aspiratör temizliği! Soda, karbonat ve...

Ocak ve mutfak temizliği hanımların mutfakta daha uzun süre kalmasına neden oluyor. Pişirilen birbirinden lezzetli yemekler, ızgaralar ve kızartmalar yerini zorunlu bir temizlik sürecine bırakıyor. Her yemekten sonra ocağınızı silip her hafta da aspiratör filtresini temizlerseniz mis gibi bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Aspiratörü temizlemek için kimyasal maddeler kullanılacağı gibi evdeki karbonat, sirke gibi uygun fiyatlı seçeneklere de yönelebilirsiniz.

SODAYLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Sürekli olarak ocakta pişen yemeğin yağına maruz kalan aspiratörün yüzeyinde çıkarılması zor, inatçı lekeler birikebilir. Bu lekelerin temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmak yerine soda gibi doğal ve düşük maliyetli içerikten yardım alabilirsiniz. Bunun için 2 şişe maden suyuna ve aspiratör filtresinin sığacağı genişlikte bir tencereye ihtiyacınız var. Soda kullanarak aspiratör temizliğinde yapmanız gerekenler şöyle;

Yerinden çıkardığınız aspiratör filtresini derin ve geniş bir tencere içerisine koyun.

Tencerenin içerisine aspiratör filtresini örtecek miktarda su ekleyip ocakta kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca içerisine 2 şişe sodayı ekleyin ve aspiratör filtresini iyice suya batırın.

Bu şekilde 10 dakika bekleyin. Zaman içerisinde aspiratör filtresindeki yağların suya karıştığını görebilirsiniz.

10 dakika geçince filtreyi sudan çıkarıp fırça ile iyice fırçalayın.

KARBONATLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Yağdan ve kirden kararmış aspiratör filtrelerinin eski temiz günlerine kavuşmasında en etkili yolların başında karbonat geliyor. Eğer sürekli kızartma yapıyorsanız ve aspiratör filtrenizin temizliğini uzun zamandır ihmal ettiyseniz karbonat sizin kurtarıcınız olabilir. Bunun için 1 çay bardağı kadar karbonat ve derin bir tencereye ihtiyacınız var.