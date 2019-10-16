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Doğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Kerem T.

Doğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdü

Dinçer AKBİR- Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kerem T. (44), boşandığı eşi Ayşe Acar'ı aboneliğini iptal etmek için geldiği doğalgaz dağıtım şirketinde, sıra beklediği sırada başından tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan doğalgaz dağıtım şirketinde meydana geldi. Ayşe Acar, taşındığı evin aboneliğini iptal ettirmek için eski eşi Kerem T.’nin teyzesinin oğluyla birlikte doğalgaz dağıtım şirketine geldi. Kerem T. de 3 ay önce boşandığı eşi ile kuzenini takip etti. İkilinin arkasından içeri giren eski koca, işlem için sıra bekleyen Ayşe Acar’ı başından tabancayla vurarak, öldürdü.
Kerem T.'ye güvenlik görevlisi ile teyzesinin oğlu, müdahale etti. Etkisiz hale getirilen eski koca, ihbarla gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Doğalgaz dağıtım şirketinde bulunanların büyük korku yaşadığı olayın ardından polis geniş çaplı Ayşe Acar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Doğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdüDoğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdüDoğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdüDoğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdü

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