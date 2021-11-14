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Doğal gaz fiyatları boyunu aşan vatandaşlar çözümü sobaya dönüşte buldu

14.11.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte soba satışlarında hareketlilik başladı. Doğal gaz fiyatlarındaki artışın belini büktüğü Aydın halkı, çözümü sobaya dönüşte buldu. Artan fiyatlara ayak uyduramayan vatandaşlar, evlerine yeniden soba kurmaya başladı. Peki soba alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Soba fiyatları kaçtan başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Doğal gaz fiyatları boyunu aşan vatandaşlar çözümü sobaya dönüşte buldu

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in en eski çarşılarından olan Sobacılar Çarşısı’nda da hareketlilik başlarken, birçok vatandaş ya yeni soba alıyor ya da eksik malzemelerini tamamlıyor. Son günlerde doğal gaz ve kömür fiyatlarında yaşanan artışlar dolayısıyla adeta sobalı günlere geri dönüş yaşanıyor.

Vatandaşların sobaya geri dönüş yapmak istediğini fakat artan tedarik fiyatları dolayısıyla soba satışlarında beklenen hareketliliğin olmadığını ifade eden çarşı esnaflarından Mesrure Börekçi; “Daha havalar soğumadı ama soba, kova, boru satışlarında hareketlilik gözüküyor. Fakat esnaf olarak bizler çok yoruluyoruz, esnaf zor durumda. Çünkü 2 hafta arayla soba ve malzemelerine zam geldi. Müşteriye bu fiyatları yansıttığımızda bizler de zorlanıyoruz. Müşteri de haklı ama zor bir dönemden geçiyoruz. Çarşımızda hareketlilik var ama maalesef artan fiyatlardan dolayı satışlarımız çok ağır ilerliyor. Genellikle doğal gazlı evler sobaya dönmek istiyorlar, o sebeple soba alanlar var. Kalorifer kömürü fiyatları çok yüksek olduğu için odalarının birini sobaya çevirenler var. Yani sobaya dönüş var ama fiyatlar yüksek bu sebeple zorlanıyoruz. Şuan bir boşluktayız bizler de müşteriler de” dedi.

"SOBA FİYATLARI DA ARTTI"

Soba fiyatlarının da artması ile birlikte satışlarda ciddi düşüş olduğunu ifade eden Börekçi; “Doğal gaz ve kömür fiyatları arttı, sobaya dönüş var ama soba fiyatları da arttı. Bizim geçen sene 500 TL’ye sattığımız kuzine sobalar şimdi bin TL, 300 TL’ye sattığımız halk tipi olan kare sobalar şuan 600 TL. Fiyatların ikiye katlanmasından dolayı hem soba satışları düştü hem de bizim karımız düştü. Örneğin bin TL’ye sattığım sobayı ertesi gün ben tedarikçiden bin 100 TL olarak geri alıyorum. Şuan çarşıda kalabalık var ama kuru kalabalık diyebiliriz. Soba satışlarının yanı sıra boru, kova gibi yan ürünlerde de ciddi düşüş var. Eskiden vatandaşlar sorup hemen alıyordu ama şimdi pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Bir kovayı 50 TL dediğimizde müşteri geri çekiliyor, 45 TL deyince de bize bir şey kalmıyor. Dediğim gibi bir boşluktayız bu aralar” dedi.

"GÖVDE SACI KALIN OLMALI"

Vatandaşların soba alırken dikkat etmesi gerekenleri de anlatan Börekçi; “Aslında dükkanımız yaklaşık 56 yıllık kayınpederimin işyeri idi burası. Daha sonra eşim ile birlikte 20 yıl önce birlikte el ele verdik ve yeniden açtık. Burada ortalama 50 çeşit ürünümüz var. Bu aralar döküm sobalara çok merak var. Önü camlı kuzineler, şömine tarzı sobalar gidiyor fakat yeni ürünümüz olan Karadeniz kuzinesi olarak geçen sobalar da revaçta. Bu yıl kuzine sobalarımız bin ile 3 bin TL, ev tipi sobalarımız 500 TL ile bin TL, döküm sobalarımız ise 2 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında satışa sunuluyor. Soba almak isteyen vatandaşlarımızın da ilk önce sobanın iç saçına ve emayesine dikkat etmeliler. Yani gövde sacı kalın olmalı, emayesi ise majolik emaye olmalı” dedi.

İHA

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Aydın
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