Doğalgaz ile LPG aynı mı?

Doğalgazla LPG aynı mı ya da doğalgazla LPG arasında ne fark var? Peki, LPG nedir? CNG nedir? Doğalgaz nedir? Bu üçü arasında ne fark var?

LPG ile Doğalgaz aynı mı? Bu sorunun yanıtı hem akar yakıt kullanımında hem de ev tipi enerji kullanımında sıklıkla merak ediliyor. Pek çok kişi, sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ile LPG farklı mı / CNG ile LPG arasındaki farklar neler / doğalgaz yerine LPG alınır mı gibi sorular soruyor.

“Doğalgaz ile LPG farklı mı” konusunu ele alan yazımızda bu iki yakıt türüne odaklanıyoruz.

DOĞALGAZ İLE LPG AYNI MI? / DOĞALGAZLA LPG ARASINDA NE FARK VAR?

Doğalgaz veya Sıkıştırılmış Doğalgaz(CNG) yakıtı araçlarda kullanılması, önemli. LPG yıllardır aramızda olan bir yakıt türü olsa da ilk bakışta CNG ile benzer görünebileceği için çoğu kişinin aklını karıştırmaktadır. Bu soruya kısaca bir cevap vermek gerekirse evet, CNG ile LPG farklıdır. Peki, CNG ile LPG farkları nelerdir? Beraber inceleyelim…

LPG NEDİR?

LPG nedir, sorusunun yanıtı ilk bakışta basit görünebilir fakat çoğu kişi LPG ismine alışık olsa da yapısını tam olarak bilmemektedir. Kısa tanımı sıvılaştırılmış petrol gazı olan LPG, petrolün damıtıldıktan sonra basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve benzeri hidrokarbonlardan oluşmaktadır. LPG aslında görsel anlamda Doğalgaz’dan öte benzine daha çok benzemektedir.