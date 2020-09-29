Doğalgaz ile LPG aynı mı?

Doğalgazla LPG aynı mı ya da doğalgazla LPG arasında ne fark var? Peki, LPG nedir? CNG nedir? Doğalgaz nedir? Bu üçü arasında ne fark var?
LPG ile Doğalgaz aynı mı? Bu sorunun yanıtı hem akar yakıt kullanımında hem de ev tipi enerji kullanımında sıklıkla merak ediliyor. Pek çok kişi, sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ile LPG farklı mı / CNG ile LPG arasındaki farklar neler / doğalgaz yerine LPG alınır mı gibi sorular soruyor.
“Doğalgaz ile LPG farklı mı” konusunu ele alan yazımızda bu iki yakıt türüne odaklanıyoruz.
Doğalgaz veya Sıkıştırılmış Doğalgaz(CNG) yakıtı araçlarda kullanılması, önemli. LPG yıllardır aramızda olan bir yakıt türü olsa da ilk bakışta CNG ile benzer görünebileceği için çoğu kişinin aklını karıştırmaktadır. Bu soruya kısaca bir cevap vermek gerekirse evet, CNG ile LPG farklıdır. Peki, CNG ile LPG farkları nelerdir? Beraber inceleyelim…
LPG nedir, sorusunun yanıtı ilk bakışta basit görünebilir fakat çoğu kişi LPG ismine alışık olsa da yapısını tam olarak bilmemektedir. Kısa tanımı sıvılaştırılmış petrol gazı olan LPG, petrolün damıtıldıktan sonra basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve benzeri hidrokarbonlardan oluşmaktadır. LPG aslında görsel anlamda Doğalgaz’dan öte benzine daha çok benzemektedir.
CNG yakıt tipi son dönemde gündemde olan bir yakıt türü. Atmosfere daha az zarar vermesi ve ekonomik olması sebebi ile otobüs ve benzeri araçlar tarafından kullanılan yakıt türü, bazı kullanıcıların araçlarına yaptığı eklemeler ile kişisel araçlarda da kullanılmaya başlandı. Peki, CNG nedir? CNG veya sıkıştırılmış doğalgaz bir fosil yakıttır. Yeryüzünün derinliklerindeki organik maddelerin bozulması ve ayrışması sonucu çoğunluğu metan ve etan olmak üzere hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. CNG taşıma ve kullanma süresini kolaylaştırılması adına 250 bar basınç altında sıkıştırılarak saklanır.
LPG ile Doğalgaz arasındaki fark bileşenleridir. LPG yapısında propan ve bütan bulundururken CNG, büyük oranda metan ve az miktarda da etan ile diğer hidrokarbonları yapısında bulundurur.
Eğer kimyasal farklar çok açıklayıcı gelmediyse pratikte gözlemlenebilecek bazı farklardan da bahsedelim. Doğalgazın yanma sıcaklığı daha yüksek olduğundan herhangi bir kaza anında patlama ihtimali ve olası bir patlamada vereceği zarar LPG’ye göre çok daha azdır. Benzer şekilde doğalgaz havanın neredeyse yarısı yoğunluğuna sahip olduğundan ve olası bir tehlikede uçuşacak ve ortamı hızla terk edecektir. Bu sebepten dolayı yine kaza anında kullanıcılara herhangi bir zarar vermez. Peki doğalgaz tehlikeli mi? Bu saydığımız sebeplerden ötürü sıkıştırılmış doğalgazın yakıt olarak kullanılması durumunda pek tehlikeli bir durum yoktur. Basınçlı bir yakıt olduğundan dolayı endişeye düştüyseniz unutmayın ki hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri de CNG tüplerine oldukça yakın basınç değerlerinde bulunmaktadır.
Araç Yakıtı Olarak Kullanımda LPG ve Doğalgaz (CNG) Farkları
İnsanların çoğu LPG ve CNG yakıtlarını araçlarında kullanmak isteyeceğinden bu konuya ayrıca değinme gereği duyduk. LPG uzun zamandır en ekonomik yakıt türlerinden biri olarak tanınmakta. Fakat aslına bakarsak CNG kullanan bir aracın LPG kullanan bir araca kıyasla birden fazla avantajı bulunmakta. CNG ekonomik avantajları konusuna değinecek olursak, ortalama bir CNG yakıt türünü kullanan taşıt LPG yakıt türünü kullanan taşıttan yaklaşık %30-%40 daha tasarruflu olacaktır. CNG oktan sayısı 120 civarını bulabildiğinden LPG’ye kıyasla daha fazla performans verebileceğini de söyleyebiliriz. Aynı zamanda kendiliğinden tutuşma sıcaklığı olarak da LPG’den yüksek olduğu için herhangi bir sızıntı durumunda kullanıcıya LPG’den daha az tehlike oluşturur.
Doğalgaz ve LPG farkları üzerine yazdığımız ve doğalgaz ile LPG farkları nelerdir? tarzında sorularınızı cevaplandırdığımız yazının sonuna geldik. LPG ve CNG farkları önemlidir ve birbirinden yapısal olarak tamamen farklı iki yakıt türü oldukları unutulmamalıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum