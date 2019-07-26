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Doğalgazlı binada "tüpçü" diye gelen polise kapıyı açtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri hırsızlıkla mücadele kapsamında evlerin kapılarını çalarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı.

Doğalgazlı binada "tüpçü" diye gelen polise kapıyı açtılar

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri hırsızlıkla mücadele kapsamında evlerin kapılarını çalarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı. Rastgele kapı zillerini çalarak, ’arkadaşıma geldim, kapı numarasını bilmiyorum’ diyen ekipler, doğalgazlı bir binanın kapısını çalarak, ’tüpçü geldi’ dedi ancak polise yine kapı açıldı. Ekipler bunun üzerine rastgele kapı açan dairelere çıkarak uyarılarda bulundu.

’Apartman sakinlerine bilgilendirme yapıldı’
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak bütün birimlerle, suç ve suçlularla mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Komiser Mustafa İnce, ’’Bugün kapıdan ve açıktan hırsızlık konularıyla ilgili muhtarımla beraber bu apartmana geldik. Tabi ki, ilginç olan yönü doğal gazlı evlerin kapısını çalan arkadaşımız ’tüpçü geldi’ dedi. Bütün ikamet sahipleri de kapıları açtılar. Biz hırsızlıkla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Özellikle vatandaşlardan kapılarını kapalı tutmaları, ikamet içerisinde ziynet eşyası ve yüklü miktar para bulundurmamaları ve en önemlisi de, bilmedikleri, yüzünü tanımadıkları kişilere kapılarını açmamalarını istiyoruz’’ dedi.
Apartmanlarda güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade eden İnce, ’’Görüyoruz ki bütün ikametlerde kameralar var. Burada Asayiş Şubeden arkadaşlarda var. Onlarla da birlikte çalışıyoruz. İkamet hırsızlıklarıyla ilgili oradan arkadaşlarımız geliyor. Evlerde bulunan kameraların bazılarının çalışır durumda olmadığını görüyoruz. Biz bu konularda vatandaşlarımızı uyarıyoruz ve bilinçlenmeye davet ediyoruz. Aldığımız tedbirlerle birlikte hırsızlık oranları büyük oranda düştü. Biz bu çalışmaları sürekli yapıyoruz ve apartman sakinlerini bilinçlendiriyoruz’’ diye konuştu.

Doğalgazlı binada

Doğalgazlı binada

Doğalgazlı binada

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