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"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu

18.03.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu yönündeki açıklamaları gündem olmuştu. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla sert tepki göstermiş ve "Açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır." demişti. Yeni bir gelişme yaşandı. Hatay Valiliği, Savaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Geçtiğimiz günlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı bir açıklamada Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu söylemişti. Gündemi uzun süre meşgul eden açıklamaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı paylaşımla bu açıklamalara tepki göstermiş ve "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz." demişti. Söz konusu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hatay Valiliği, Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Valilik, avukat aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini iletti.

Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine gönderilen suç duyurusu dilekçesi, savcılıkça kabul edildi. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay

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