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Doğanın mucizesini çöpe atıp ziyan etmeyin! Tüm kimyasal temizlik ürünlerini rafa kaldırın...

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik malzemeleri, içerdikleri zararlı kimyasallar nedeniyle sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle son yıllarda doğal içerikli temizlik malzemelerine ilgi arttı. Siz de doğal ürünlerle temizlik yapmaktan yanaysanız çözüm buzdolabınızda! Evet, yanlış duymadınız. Her gün çöpe attığınız limon kabuklarını, neredeyse her yüzeyin temizliğinde kullanabilirsiniz.

Doğanın mucizesini çöpe atıp ziyan etmeyin! Tüm kimyasal temizlik ürünlerini rafa kaldırın...

Limon kabuğu, içerdiği doğal asitler sayesinde yüzeylerdeki kiri ve yağı kolayca sökebiliyor. Hadi, limon kabuğunu temizlikte nasıl kullanabileceğinizle ilgili detaylara birlikte göz atalım!

LİMON KABUĞU İLE TEMİZLİK İPUÇLARI

  • Zamanla kararıp parlaklığını yitiren çelik tencere ve çaydanlıklarınızı yarım limon kabuğuyla ovarak parlatabilirsiniz.

  • Bulaşık makinenizin içine koyacağınız limon kabukları, hem kötü kokuları engeller hem yağların kolayca çözülmesini sağlar.

  • Kireçlenen su ısıtıcınızın içine yarım limon kabuğunu atın, üzerine su doldurun ve kaynatın. Kireçlerin çözüldüğünü göreceksiniz.

  • Lavabo bataryalarında oluşan kireç ve su lekelerini temizlemek için de limon kabuğundan faydalanabilirsiniz. Bataryayı limon kabuğuyla ovun ve ardından durulayın.

  • Ahşap kesme tahtaları zamanla bakteri oluşturabiliyor. Tahta üzerine bir miktar tuz döktükten sonra limon kabuğuyla ovarak dezenfekte edebilirsiniz.

  • Mikrodalga ya da normal fırınlarda etkili bir temizlik için ısıya dayanıklı bir kaba biraz su ve limon kabuğu koyup fırının içine yerleştirin. Fırını 30 dakika çalıştırıp biraz bekledikten sonra bez ile silin. Lekelerin kolayca çözüldüğünü göreceksiniz.

YÜZEY TEMİZLEYİCİNİZİ KENDİNİZ HAZIRLAYIN

Evde hazırlayabileceğiniz bu doğal deterjan sayesinde kimyasal ürünlere para saçmaya son verebilirsiniz. Bu doğal deterjanı ayna, cam, lavabo, mutfak tezgahı gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Sirke ve limonun asidik gücünden faydalanan bu karışım ile yağ lekelerini temizlemek de oldukça kolay. Doğal deterjanınız, yüzeyleri temizlerken aynı zamanda ışıl ışıl parlamasını da sağlayacak. İşte tarifi...

MALZEMELER

  • 1 limonun kabuğu

  • 1 fincan sirke

  • 1 çorba kaşığı karbonat

HAZIRLANIŞI

  • Limon kabuklarını küçük küçük doğrayıp bir kavanoza doldurun.

  • Üzerine 1 fincan sirke ve 1 kaşık karbonat ekleyin.

  • 1 buçuk litre suyu da kavanoza ekleyip kapağını sıkıca kapatın.

  • Her gün karışımı çalkalayın ve 1 hafta oda sıcaklığında bekletin.

  • Karışımı süzün ve sprey şişeye doldurun.

LİMON KABUĞU İLE DOĞAL ODA PARFÜMÜ YAPIMI

MALZEMELER

  • 2 kaşık vanilya

  • 1 kaşık tarçın

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 1,5 bardak su

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri tencerede karıştırın ve 5 dakika kaynatın.

  • Tencerenin kapağını karışım soğuyana kadar açmayın.

  • Daha sonra karışımı süzgeç yardımıyla süzün ve sprey şişeye boşaltın.

  • Doğal oda parfümünüz hazır.


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