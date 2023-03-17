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Doğaseverin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu! Adını kedilerdeki dikey ve büyük gözbebeklerinden alıyor... "Şehrin tam ortasında görülmesi de çok ilginç bir durum"

17.03.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da kedi gözlü yılanı ezilmekten bir doğaseverin dikkati kurtardı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yılanı teslim alırken, kedi gözlü yılanın adını kedilerdeki dikey ve büyük gözbebeklerinden aldığını söyleyen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, "Yılanı alarak doğal yaşam alanı olan bir araziye bıraktık" dedi. Sürücü, "Genellikle çalılık, kayalık ve bitki örtülü açık orman arazilerinde görülür. Şehrin tam ortasında görülmesi de çok ilginç bir durum." diye de konuştu.

Doğaseverin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu! Adını kedilerdeki dikey ve büyük gözbebeklerinden alıyor... "Şehrin tam ortasında görülmesi de çok ilginç bir durum"

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Anadolu’nun endemik nadir yılan türleri arasında gösterilen ve koruma altında olan kedi gözlü yılanı yol ortasında ezilmekten bir doğaseverin dikkati kurtardı. İnönü Bulvarı üzerinden aracıyla geçtiği esnada yolda duran yılanı fark eden duyarlı bir vatandaş, ezilmemesi için yılanı bir alet yardımıyla kutuya koyarak durumu Kuşadası Belediyesi’ne bildirdi. Belediyenin ihbarı üzerine yılanı bulan kişi ile iletişime geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), yılanı teslim aldı. Yapılan incelemede yılanın endemik türlerden olan Kedi Gözlü Yılan olduğu anlaşıldı. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından, yılan doğal yaşam alanına salındı.

YILANIN KEDİ GÖZLÜ YILAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Kuşadası’nda kent içinde duyarlı bir doğasever yolda bir yılan görüp, araçlardan ezilmesini önlemek için bir alet yardımıyla kutuya koymayı başarır. Daha sonra belediyeye haber verir. Belediyenin ihbarıyla yılanı bulan kişiyle iletişime geçerek yılanı teslim aldık. Yılanın Telescopus fallax türü Kedi Gözlü Yılan olduğunu tespit ettik. Yılanı alarak doğal yaşam alanı olan bir araziye bıraktık.

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"ZEHİRLİ OLARAK BİLİNSE DE..."

Kedi Gözlü Yılan adını kedilerdeki dikey ve büyük gözbebeklerinden almıştır. Zehirli olarak bilinse de yarı zehirli bir yılan türüdür. Arka dişlere sahip olduğundan, insanlara zehir enjekte etme yeteneği olmadığı için tehlikeli bir tür değildir.

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"ŞEHRİN TAM ORTASINDA GÖRÜLMESİ DE ÇOK İLGİNÇ BİR DURUM"

Genellikle çalılık, kayalık ve bitki örtülü açık orman arazilerinde görülür. Şehrin tam ortasında görülmesi de çok ilginç bir durum. Neyse ki duyarlı bir doğasevere denk gelmiş ezilmekten kurtulmuş.

Yakında sıcaklar başlayacak ve sürüngenler de yavaş yavaş doğada görülmeye başlanacak. Doğal hayatın içinde önemli işlevleri olan başta yılanlar olmak üzere tüm sürüngenleri ve yaşam alanlarını korumalıyız” dedi. (İHA)

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Aydın yılan

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