Doğduğun gün karakterini etkiliyor! İşte günlere göre karakter analizi...

Doğum tarihiniz sadece yaşınızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda karakteriniz hakkında da ipuçları verir. Haftanın hangi gününde doğduğunuz kişiliğinizin belirli yönlerini etkileyebilir. Doğduğunuz günün size hangi özellikleri kattığını merak ediyor olabilirsiniz. İşte detaylar...

PAZARTESİ: AY GÜNÜ

Duygusal iniş çıkışlar yaşanabilir. Kişi hassas ve duygusal olabilir. Deniz kenarı, sahil her zaman iyi gelir. Mutlaka deniz görmesi gerekir. Sahiplenici ve fedakar olur. Duyguları mantığından daha önce gelir.

SALI: MARS GÜNÜ

Savaşçı ve mücadeleci bir özellik verir. Fiziksel enerjisi yoğun olur. Mutlaka spor yapmalıdır. Pes etmez, aklına koyduğunu mutlaka başarır. Cesur olur. Fiziksel işler için çok uygun biridir. Girişken, açık görüşlü bir özellik verir. Klasik düşüncelerden hoşlanmaz farklı bir yanı vardır.

ÇARŞAMBA: MERKÜR GÜNÜ

İletişimleri çok kuvvetlidir. Satış pazarlama konusunda çok yeteneklidir. İkna kabiliyeti çok yüksektir. Her şeyi açıkça konuşmak ister. Eli çok pratiktir. Çabuk öğrenir, öğretmenlik vasfı da olur. Müzikten hoşlanır. Takı takmayı sevebilir. Anı biriktirmekten hoşlanır.

PERŞEMBE: JÜPİTER GÜNÜ

Bereket getirir. Parada şanslıdır. İyi bir dost olur, sırdaş olur. Paylaşımcıdır, hayvanları sever, merhametli ve şefkatlidir. Empati kurar, insanlar ona akıl danışır. 6. hissi çok yüksektir. İçine doğan mutlaka gerçekleşir.

CUMA: VENÜS GÜNÜ

Kişi kadınsa dişil enerjisi yüksek olur. Aurası yüksektir. Sanata ilgisi olabilir. Giyimden, modadan, güzellikten anlar estetik zevkleri olur. Ticari konularda başarılı olabilir. Özgüveni yüksek olur. Ara yapıcı bir özellik verir. Girdiği ortamlarda mutlaka dikkat çeker.

CUMARTESİ: SATÜRN GÜNÜ

Çok sabırlıdır. Sorumluluk sahibidir. Dışarıdan ciddi ve mesafeli görünebilir. Hemen samimi olmaz. Güvenilir biridir insanlar ona güvenir akıl danışır sağlam fikirleri olur. Garanticidir, öğreticidir. Disiplini sever. Bir kez sildi mi tam siler.

PAZAR: GÜNEŞ GÜNÜ

Liderlik vasfı olur. Yöneticidir. Koruyucu ve sahiplenicidir. Kendi kuralları vardır. Yalanı sevmez, her daim dürüst olur. Garantici biridir. Her zaman “b” planı olur. Her işten kolay sıyrılır.