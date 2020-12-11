Doğru beslenme için bunlara dikkat!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan sağlık endişesi toplumu takviye gıdalara yöneltti. Uzman tavsiyesi olmadan tüketilen takviye gıdaların zarar verebileceğini belirten Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, “Doğal gıdaların, vitamin ve minerallerin öz kaynağı olduğu unutuldu. Doktorlara danışmayıp, gerekli testler uygulanmadan alınan takviye gıdaların vücudumuza faydasından çok zararı olabilir. Örneğin suda eriyen vitaminler (B ve C) fazla miktarda alındığı takdirde idrarla birlikte dışarı atılabilir fakat yağda eriyen vitaminler olan A,D,E ve K’nin fazla miktarının vücutta depolanmasından dolayı artan dozu vücutta toksik hale gelebilir ve istenmeyen sağlık problemlerine yol açabilir. Sağlığımıza ve beslenmemize özen göstermek istiyorsak laboratuvarlarda üretilen gıdalar yerine ilk önce doğanın nimetlerinden faydalanmalıyız” diyerek doğru pişirme tekniklerini ve bağışıklık sistemini güçlendirecek adımları paylaştı.

DOĞRU BESLENMEYLE TAKVİYE GIDALARDAN KAÇINMAK MÜMKÜN

Doğru pişirme teknikleri ve beslenmeyle takviye edici gıdaların desteği olmadan bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Ecem Ocak önerilerini şu şekilde sıraladı: