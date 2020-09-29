Doğru egzersiz ve beslenme iş hayatına da etki ediyor! İşte başarının sırrı

“Spor, insan performansının doğru egzersiz ve doğru beslenme planlaması yapıldığı zaman hangi boyutlara ulaşabileceğini kişiye gösteriyor” diyen Fiziksel Yaşam Koçu Selçuk Değirmenci, doğru egzersiz ve beslenmenin iş hayatına 5 önemli etkisini anlattı. 1-DAHA DİSİPLİNLİ BİR HAYAT SAĞLAR! Dünyamız, günlük alışkanlıklarımız hızlı bir şekilde değişiyor. Bununla beraber bireyler üzerinde oluşan iş yükleri hızla artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bir çalışanın günde verimli çalışabildiği zaman dilimi 2 saat. Peki Entegre Antrenman Modeli buna nasıl bir çözüm üretiyor? İnsanoğlu yaratılıştan beri bir makine düzeniyle ritmik olarak bir çalışma ve uyum döngüsü içerisindedir. BU DÖNGÜYÜ ÇALIŞTIRAN FAKTÖRLER -Sirkadiyen ritim

-Endokrin hormonel sistemlerimiz

-Kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerimiz

-Enerji sistemlerimiz

-Kas ve merkezi sinir sistemimiz Spor, bireylere kendi fizyolojik eksikliklerine göre nasıl doğru egzersiz yapması gerektiğini bunu sağlıklı beslenmeyle nasıl destekleyebileceklerini uygulamaları olarak öğreterek kişinin ömür boyun fiziksel kapasitesinin tamamını sağlıklı bir şekilde kullanmasını ve iş yaşantısındaki verimli çalışma saatlerini optimum düzeylere ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

2-HAYAT KALİTENİZİ ARTIRIR Egzersiz yaparken hayatınızdaki tüm sorunlarınızdan ya da sizi kötü etkileyen düşüncelerinizden uzaklaşma fırsatı bulursunuz. O an sadece zaman ayırdığınız bu hedefe ulaşmanın verdiği mutluluk size yetecektir. Evde, okulda, işte ya da herhangi bir yerde karşılaştığınız sorunlara karşı daha pozitif olmamıza yardımcı olur. Kişilerin sosyal, iş ve okul yaşantılarındaki stresi yönetebilmeleri tamamen kişilerin hormonal aktivitelerinin doğru olarak devam etmesiyle paralel olarak ilerler. Örneğin kadınların doğum sonrası dönemde daha hassas olmaları veya aşırı şekilde ağırlık antrenmanları yapan bireylerin testesteronun artmasıyla beraber yükselen ego ve sinirli olma halleri. Entegre Antrenman Modeli hormonel dengesizlik üzerine ve sebep sonuç üzerine dayanan, kişinin hormonal bozuklukları üzerine geliştirdiği modellemesiyle beraber kişilerin hormonal aktivite düzeylerini normal değerleri arasında kalmasını sağlayarak, kişilerin sosyal, iş ve okul hayatlarınlarındaki stresle baş edebilmelerine olanak sağlar. Hem de hormonal olarak sağlıklı olmanın avantajlarını kullanarak yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunur.

3-OFİSTE VE EVDE EGZERSİZİ MÜMKÜN KILAR İnsanlığın var olmasıyla beraber kişilerin egzersiz ihtiyacı hep günlük hayatımızın rutini içerisinde yer almıştır. Tarih öncesi dönemlerde bu ihtiyaç kişilerin yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri adına beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için avlanarak, medeniyetler ilerledikçe tarım yaparak, medineyetlerinin güvenliğini sağlamak adına kendilerine koruma alanları oluşturarak mümkün kılınmıştır. Özellikle 90’lı yıllardan sonra oluşan hareketsiz yaşam stilleri, bir makine düzeninde çalışan vücudumuz için yeme, içme, solunum yapma, uyuma kadar önemli olan egzersize olan ihtiyaçları da fazlasıyla arttırmıştır. Bireylerin egzersizi bir zorunluluktan ziyade vücudumuzun ihtiyacı olarak görmeleri onların egzersizi yaşantılarına katmalarına olanak sağlamakla beraber bu ihtiyacı karşılayabilmeleri için günlük rutinleri içine egzersizi alarak ofiste, evde, parkta aklınıza gelebilecek her alanda egzersiz yapabilmelerini mümkün kılar. 3-MOTİVASYONU VE ENERJİYİ ARTIRIR

Biz hayatın bütününü bir motivasyon olarak görüyoruz. Baktığınız zaman kişilerin kaybettikleri içinde bulunan sağlık sorunu, insanların geri alırken en çok zorluk yaşadıkları tek konu olma özelliği taşıyor. Bu modelleme kişilere sağlıklarını geri kazandırırken 45 günde bunu yapabilen bireylerin başka bir konuda kendilerini motive etmeye ihtiyaçları kalmıyor; çünkü bunu yapabilen bir birey her şeyi başarabilecek motivasyona sahip olacaktır. 4-ZAMAN YÖNETİMİ VE PLANLAMAYI GÜÇLENDİRİR Bütün fiziksel ve fizyolojik olaylarımızı yöneten vücudun sirkadiyen ritmidir. Fizyolojik olarak çok büyük problemleri olmayan bireyler onun size çizdiği program dahilinde yaşar. Örneğin akşam uykumuzun gelmesi, alarm çalmasa bile alarmdan kısa süre önce uyanmamız, hep aynı saatlerde acıkmamız hormonal salgılarımızın yükseldiği ve dibe vurduğu saatlerde hep kişiye göre değişmekte olan bu paradöngünün bir sonucudur. Spor aktiviteleriyle beraber düzene girecek fizyolojik gereksinimleriniz ve sistemle beraber öğreneceğiniz, doğru egzersiz ve sağlıklı beslenme ritmi hayatınız için ajanda görevi yapan sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde etkin rol oynayarak siz farkında olmadan hayatınızdaki zaman yönetimini ve planlamayı düzene sokacaktır.