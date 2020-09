Doğru egzersiz ve beslenme iş hayatına da etki ediyor! İşte başarının sırrı

Egzersiz yaparken hayatınızdaki tüm sorunlarınızdan ya da sizi kötü etkileyen düşüncelerinizden uzaklaşma fırsatı bulursunuz. O an sadece zaman ayırdığınız bu hedefe ulaşmanın verdiği mutluluk size yetecektir. Evde, okulda, işte ya da herhangi bir yerde karşılaştığınız sorunlara karşı daha pozitif olmamıza yardımcı olur.

Bireylerin egzersizi bir zorunluluktan ziyade vücudumuzun ihtiyacı olarak görmeleri onların egzersizi yaşantılarına katmalarına olanak sağlamakla beraber bu ihtiyacı karşılayabilmeleri için günlük rutinleri içine egzersizi alarak ofiste, evde, parkta aklınıza gelebilecek her alanda egzersiz yapabilmelerini mümkün kılar.

Biz hayatın bütününü bir motivasyon olarak görüyoruz. Baktığınız zaman kişilerin kaybettikleri içinde bulunan sağlık sorunu, insanların geri alırken en çok zorluk yaşadıkları tek konu olma özelliği taşıyor. Bu modelleme kişilere sağlıklarını geri kazandırırken 45 günde bunu yapabilen bireylerin başka bir konuda kendilerini motive etmeye ihtiyaçları kalmıyor; çünkü bunu yapabilen bir birey her şeyi başarabilecek motivasyona sahip olacaktır.

5-İŞ DÜNYASINDA ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE YARDIMCI OLUR

Hayatımıza baktığımız zaman her yaptığımız şey bir mücadele neticesinde kazanılıyor. Benimseyeceğiniz spor modeli sizin sağlıklı ve fit olabilmeniz için size özel olarak açılan bir mücadele alanı daha ortaya çıkarıyor.

Her antrenman, size yapacağınız egzersizi başarı ile sonuçlandırabilmek için bir meydan okuma şansı sunuyor. Ve bu esnada aklınızda, hayalinizde egzersizi başarı ile sonlandırmak dışında bir şey kalmıyor. Kazanacağınız mücadele ruhu ve olabilecek her şeye, sonsuz bir azimle devam edebilmeniz, sizi iş hayatınızda oluşabilecek her türlü zorluğa karşı sporda olduğu gibi zorluklara meydan okuyarak sorunların üstesinden gelmeye olanak sağlıyor.