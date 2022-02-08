Doğru şekilde taharet aldığınıza emin misiniz? Hijyenden ödün vermeden taharet alma yöntemleri...

Taharet, kelime olarak temiz olma ve temizlik anlamına geliyor. Ancak yalnızca doğru bir şekilde taharet alındığında temizliğin sağlanması mümkün oluyor. Doğru bir şekilde taharet alma, birçok hastalığın riskini ortadan kaldırırken tuvaletin temiz kalmasına da katkı sağlıyor. En doğru şekilde taharet nasıl alınır sorusunun cevabı için yazımızı okumaya devam edin.

TAHARET NASIL ALINIR?

Sağlık problemi olmayan bireylerin idrarında herhangi bir mikrop barınmaz. Ancak dışkıda çok yüksek miktarda mikrop olduğu bilinir. Dolayısıyla doğru bir şekilde taharet alınmadığında dışkıda bulunan mikroplarla temas edilir ve bu durum özellikle kadınlar ve çocuklarda birtakım hastalıklara sebep olur.

Taharet alırken her zaman dikkat etmeniz gereken ilk husus, temizliği önden arkaya doğru yapmanız gerektiği.

Bu işlem uygulanırken kesinlikle eller doğrudan cilde temas etmemeli, işlem kuru ve temiz bir peçete yardımıyla yapılmalı.

Ardından taharet musluğu açılmalı ve bölge sadece fışkıran su yardımıyla temizlenmeli.

Suyla temizlenme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar kuru bir peçete ile bölge iyice kurulanmalı.

Taharet alma işlemi bittiğinde ellere bulaşmış olası mikropları etrafa yaymamak için çeşme ve sifon düğmesine tuvalet kağıdı yardımıyla dokunulmalı.

Tuvalet bulunduğu gibi temiz bırakıldıktan sonra eller sabun ve su ile en az 2 dakika boyunca yıkanmalı. Eller geçiştirerek yıkandığı ve detaylıca temizlenmediği takdirde bulaşan mikroplardan arınmaz.

Taharet alma işlemi esnasında hijyeni sağlamak açısından sabunlu su kullanmanın özellikle kadınlar için yanlış bir uygulama olduğu biliniyor. Bu sebeple yalnızca taharet musluğundan akan duru su ile temizlik yapılmalı ve bölgeye herhangi başka bir madde sürülmemeli.

Umumi alanlarda tuvalet kullanmak gerektiğinde ise öncelikli olarak teması en aza indirgemek için alaturka tuvaletler tercih edilmeli, kapı kolu, sifon, çeşme vb. noktalara her zaman peçete aracılığıyla temas edilmeli.



