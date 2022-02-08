KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Doğru şekilde taharet aldığınıza emin misiniz? Hijyenden ödün vermeden taharet alma yöntemleri...

Doğru şekilde taharet aldığınıza emin misiniz? Hijyenden ödün vermeden taharet alma yöntemleri...

08.02.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taharet alma, her ne kadar kolay bir uygulama gibi gözükse de eksik bilgi sebebiyle yanlış yapılan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış uygulamaların sonucunda ise vücudun temas ettiği mikroplar birçok hastalığa sebep oluyor. Bu yazımızda, taharet alma konusunda bilgilerinizi tazelemeniz ve olası hastalıkları önlemeniz için gereken bilgileri sizler için derledik.

Doğru şekilde taharet aldığınıza emin misiniz? Hijyenden ödün vermeden taharet alma yöntemleri...

Taharet, kelime olarak temiz olma ve temizlik anlamına geliyor. Ancak yalnızca doğru bir şekilde taharet alındığında temizliğin sağlanması mümkün oluyor. Doğru bir şekilde taharet alma, birçok hastalığın riskini ortadan kaldırırken tuvaletin temiz kalmasına da katkı sağlıyor. En doğru şekilde taharet nasıl alınır sorusunun cevabı için yazımızı okumaya devam edin.

TAHARET NASIL ALINIR?

Sağlık problemi olmayan bireylerin idrarında herhangi bir mikrop barınmaz. Ancak dışkıda çok yüksek miktarda mikrop olduğu bilinir. Dolayısıyla doğru bir şekilde taharet alınmadığında dışkıda bulunan mikroplarla temas edilir ve bu durum özellikle kadınlar ve çocuklarda birtakım hastalıklara sebep olur.

  • Taharet alırken her zaman dikkat etmeniz gereken ilk husus, temizliği önden arkaya doğru yapmanız gerektiği.

  • Bu işlem uygulanırken kesinlikle eller doğrudan cilde temas etmemeli, işlem kuru ve temiz bir peçete yardımıyla yapılmalı.

  • Ardından taharet musluğu açılmalı ve bölge sadece fışkıran su yardımıyla temizlenmeli.

  • Suyla temizlenme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar kuru bir peçete ile bölge iyice kurulanmalı.

  • Taharet alma işlemi bittiğinde ellere bulaşmış olası mikropları etrafa yaymamak için çeşme ve sifon düğmesine tuvalet kağıdı yardımıyla dokunulmalı.

  • Tuvalet bulunduğu gibi temiz bırakıldıktan sonra eller sabun ve su ile en az 2 dakika boyunca yıkanmalı. Eller geçiştirerek yıkandığı ve detaylıca temizlenmediği takdirde bulaşan mikroplardan arınmaz.

Taharet alma işlemi esnasında hijyeni sağlamak açısından sabunlu su kullanmanın özellikle kadınlar için yanlış bir uygulama olduğu biliniyor. Bu sebeple yalnızca taharet musluğundan akan duru su ile temizlik yapılmalı ve bölgeye herhangi başka bir madde sürülmemeli.

Umumi alanlarda tuvalet kullanmak gerektiğinde ise öncelikli olarak teması en aza indirgemek için alaturka tuvaletler tercih edilmeli, kapı kolu, sifon, çeşme vb. noktalara her zaman peçete aracılığıyla temas edilmeli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bitkiler negatif enerjiyi dağıtıyor!Bu bitkiler negatif enerjiyi dağıtıyor!
Ofiste adından stiliyle söz ettirmek isteyenlere smart casual kombinlerOfiste adından stiliyle söz ettirmek isteyenlere smart casual kombinler
Yumurta kabuklarını çöpe atmayın! Bu yöntemi uygularsanız...Yumurta kabuklarını çöpe atmayın! Bu yöntemi uygularsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Survivor'da kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Yine durmadı! ''İki göğsüm iki kalçam var!''

Yine durmadı! ''İki göğsüm iki kalçam var!''

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.