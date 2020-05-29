Doğru temizlenmediğinde tehlike saçıyor! El bezleri meğer böyle temizleniyormuş...

Asırlardır el bezi, temizlik yapan kişilerin sağ kolu olmanın ötesine geçerek kullanıldığı alanların genişliği sayesinde gönüllere çoktan taht kurmuş nadir temizlik malzemelerinden olmayı sürdürüyor. El bezi deyince akla yer bezinden tutun da cam bezine; kurulama bezinden temizlik bezine kadar geniş bir temizlik ağı geliyor. Peki, el bezlerinin temizliği yapılırken nelere dikkat edilmeli? Hangi ürünler el bezlerini daha kolay temizleyebilir? Bu konuda bazı önemli yöntemleri sizin için bir araya getirdik.

ANAM BABAM USULÜ KAYNATMAK

Binlerce yıldır süregelen yöntemlerin en alışılmışı ve en sağlıklısı olarak kabul edilen yöntem elbette el bezlerini sıcak suyun içine koyarak ateşte kaynatmak.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler:

Bir tencere

Ocak

Su

Çamaşır suyu

Bulaşık deterjanı

Karıştırmak için kaşık ya da bir sopa

Tencerenin içine suyu ekleyin. Üzerine bir miktar bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu koyun. Elde ettiğiniz karışımı ocağın üstüne alın ve temizlemek istediğiniz el bezlerini koyarak ocağın altını yakın. Bu şekilde ara ara karıştırarak bir süre kaynatın. El bezlerinin lekelerinin çıktığından ve tamamen kaynadığından emin olduktan sonra ocağın altını kapatın. Tencereyi musluğun altına alın, bezleri bir defa da soğuk su ile yıkayarak asın ve kurumasını bekleyin.