Doğru temizlenmediğinde tehlike saçıyor! El bezleri meğer böyle temizleniyormuş...

Asırlardır el bezi, temizlik yapan kişilerin sağ kolu olmanın ötesine geçerek kullanıldığı alanların genişliği sayesinde gönüllere çoktan taht kurmuş nadir temizlik malzemelerinden olmayı sürdürüyor. El bezi deyince akla yer bezinden tutun da cam bezine; kurulama bezinden temizlik bezine kadar geniş bir temizlik ağı geliyor. Peki, el bezlerinin temizliği yapılırken nelere dikkat edilmeli? Hangi ürünler el bezlerini daha kolay temizleyebilir? Bu konuda bazı önemli yöntemleri sizin için bir araya getirdik.
Binlerce yıldır süregelen yöntemlerin en alışılmışı ve en sağlıklısı olarak kabul edilen yöntem elbette el bezlerini sıcak suyun içine koyarak ateşte kaynatmak.
Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler:
Bir tencere
Ocak
Su
Çamaşır suyu
Bulaşık deterjanı
Karıştırmak için kaşık ya da bir sopa
Tencerenin içine suyu ekleyin. Üzerine bir miktar bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu koyun. Elde ettiğiniz karışımı ocağın üstüne alın ve temizlemek istediğiniz el bezlerini koyarak ocağın altını yakın. Bu şekilde ara ara karıştırarak bir süre kaynatın. El bezlerinin lekelerinin çıktığından ve tamamen kaynadığından emin olduktan sonra ocağın altını kapatın. Tencereyi musluğun altına alın, bezleri bir defa da soğuk su ile yıkayarak asın ve kurumasını bekleyin.
Sirkenin yararları saymakla bitmez! Sirke, özellikle temizlik konusunda asırlardır kullanılan bir dezenfekte yöntemi. Bu yüzden el bezlerinizi sirke ile de tertemiz yapabilir, üstünde üreyen mikroplardan rahatça kurtulabilirsiniz.
Malzemeler:
Sıcak su
Yeteri kadar sirke
Derin bir kap
Kabınızın içine sıcak suyu ve sirkeyi ekleyip karışmasını sağlayın. Elde ettiğiniz sirkeli suya el bezlerinizi bastırıp en az yarım saat beklemeye bırakın. Daha sonra el bezlerini musluğun altına alarak birkaç defa daha yıkayın. Suyunu iyice sıkarak kuruması için bir yere asın.
El temizliğinde, vücut temizliğinde ve çamaşır temizliğinde kullanılan; mis kokusuyla gönülleri fetheden sabun, el bezlerinin temizliğinde de ön plana çıkıyor.
Malzemeler:
Sıcak su
Kalıp sabun
Rende
Derince bir kap
Elinizi yakmayacak sıcaklıktaki bir miktar suyu derince bir kabın içine alın ve başka bir yerde bir kalıp sabunu rendeleyip sıcak suya ekleyin. El bezlerini hazırladığınız karışımın içine alıp lekelerinin çıktığından emin olana kadar çitileyerek yıkayın. Çitileme işlemi bittikten sonra lekeleri çıkan el bezlerini güzelce durulayın ve kuruması için bir yere asın.
ÖNEMLİ NOT: Yıkayıp dezenfekte ettiğiniz el bezlerini katlamak yerine açık bir şekilde asın ve güzelce kurumalarını sağlayın.
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