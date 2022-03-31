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Doğru tonik seçimi nasıl olmalıdır?

31.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildin daha derinden temizlenmesi, sıkılaşması ve canlı görünmesi için tonik kullanılıyor. Her cilt yapısı farklı olduğu için kullanılan toniklerin de farklı olması gerekiyor. Cildinize uygun olmayan tonik kullanımı cilt sorunlarına neden olabilir.

Doğru tonik seçimi nasıl olmalıdır?

Tonik cilt bakımını düzenli yapanların sıklıkla kullandığı adımlar arasında yer alıyor. Sağlıklı, pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmak için cilde mutlaka tonik sürmek gerekiyor. Fakat kullanılan toniği seçerken bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Kuru, yağlı ve hassas cilde sahip olanlar farklı tonik türlerini seçmelidir. Toniğinizin oldukça az miktarda kimyasal içermesi cildiniz için iyi olacaktır. İsterseniz evde salatalık suyundan ve gül suyundan tonik yapabilirsiniz.

TONİK NASIL UYGULANIR?

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Tonik iyice temizlenmiş cilde uygulanmalıdır. İsterseniz toniği bir parça pamuğa dökerek cildinize dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz.

YAĞLI CİLTLER İÇİN TONİK

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Yağlı bir cilt yapısına sahipseniz alacağınız toniğin içerisinde yağ bulunmamasına dikkat etmelisiniz. Yağlı cilt, akneye, sivilceye de meyilli bir cilttir. Bu sebeple toniğin bu durumu en aza indirecek bir ürün olması gerekir.

KURU CİLTLER İÇİN TONİK

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Kuru bir cildiniz varsa, kullanacağınız ürünün içinde nemlendirici özelliğin bulunması faydanıza olacaktır. Evet, tüm işlemler bittikten sonra mutlaka haricen bir nemlendirici kullanmanız şart. Fakat toniğin içinde de cildinizi nemlendiren, su miktarını koruyan bileşenlerin olması işinizi daha da kolaylaştırır. Böylelikle cildiniz temizlenirken de beslenir.

HASSAS CİLTLER İÇİN TONİK

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Hassas bir cildiniz varsa toniğiniz mutlaka alkolsüz olmalıdır. Alkol, zaten hassas olan cildinize ufak da olsa zarar verebilir. Bunun yerine vitaminlerle zenginleştirilmiş tonikleri tercih edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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