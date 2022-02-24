Doğrusunu öğrenmenin vakti geldi! Sporla ilgili doğru bildiğiniz yanlışları duyunca çok şaşıracaksınız

Televizyonda, haberlerde ve sosyal medyada spor yapmanın incelikleriyle ilgili birçok püf noktası görüyoruz. Hatta akla yatkın gelenleri spor rutinlerimize dahil ediyoruz. Bu sırada ne yazık ki bu bilgilerin bir kısmının yanlış olabileceğini göz ardı ediyoruz! İşte; sizin de uyguluyor olabileceğiniz, spor yapmakla ilgili doğru bilinen en popüler yanlışlar...

YAĞLARI KASA ÇEVİREBİLİRSİNİZ

Spor konusunda en sık duyduğunuz yanlış bu olabilir. Vücudunuzda bulunan yağların egzersiz yaptığınızda kasa dönüşmesi mümkün değil. Yağlarınız egzersiz ve doğru beslenmeyle erir. Kaslarınız ise yine doğru beslenme ve antrenmanlarla gelişir ancak bu sırada yağ ve kas birbirine dönüşmez.

SADECE YORUCU KARDİYO ANTRENMANLARI İLE KİLO VEREBİLİRSİNİZ

Bazıları kilo vermenin tek yolunun yorucu kardiyo antrenmanları yapmak olduğunu düşünür. Oysa sporda çok yorulmakla kilo vermek arasında doğru bir orantı yok. Sağlıklı beslenme, kardiyo ve ağırlık antrenmanlarının birleşimi sayesinde kas kaybı yaşamadan kilo verebilirsiniz.

MEKİK ÇEKEREK KARIN YAĞLARINI ERİTEBİLİRSİNİZ

Spor yapmakla ilgili doğru sanılan yanlışlardan biri de mekik çekerek karın yağlarının eritileceği düşüncesi. Oysa mekik egzersizi, sadece karın etrafında bulunan kasları belirginleştirmeye yarar. Bu bölgede birikmiş yağlardan kurtulmak içinse tek başına mekik çekmek yeterli olmaz.

SADECE SPOR YAPARAK ZAYIFLAYABİLİRSİNİZ

Spor yapmanın önemli olduğu bir gerçek ancak sadece sporla fit bir görünüme ulaşmak mümkün değil. Beslenmeyle desteklenmeyen spor aktiviteleri fayda sağlasa bile ideal kiloya ulaşmak için yeterli olmaz. Hedefinize yalnızca sporu doğru beslenmeyle desteklediğinizde ulaşabilirsiniz.

SABAH EGZERSİZLERİ DAHA FAYDALI

Doğru egzersiz saati diye bir şey yok. Hayatınızın akışına göre en uygun antrenman saatini siz belirlersiniz. Üstelik şu an için günün belirli bir saatinde spor yaptığınızda daha fazla yağ yakacağınıza dair bir kanıt da yok. Dolayısıyla önemli olan günün hangi saati spor yaptığınızdan ziyade bir rutin oluşturup buna sadık kalmak denilebilir.



