Doğu Akdeniz: Türkiye, Girit Adası'nın güneyinde tatbikat yapacak

Türkiye, Salı günü Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" dendi.

Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı NAVTEX'e karşılık olarak yeni bir NAVTEX yayımlamış ve 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak bildirinin Girit, Kerpe, Rodos ve Meis'in güneyini kapsadığı belirtilmişti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1297933036286349312?s=20

Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için ilan ettiği NAVTEX'i de 27 Ağustos'a kadar uzatma kararı almıştı.