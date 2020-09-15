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Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek istediklerini söyledi

15.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Atina'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Miçotakis, "anlaşma sağlanamaması halinde, konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi" önerisini yineledi. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek istediklerini söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırladı. Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Miçotakis, "anlaşma sağlanamaması halinde, konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi" önerisini yineledi.

Miçotakis, Türkiye'yle varılacak bir anlaşmanın, uluslararası hukuk kurallarına saygı çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin sadece ülkesine ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne değil diğer Avrupa ülkelerine karşı söylem ve davranışlarının da doğru olmadığını savundu.

Miçotakis, "Türkiye'nin söylem ve davranışları, Doğu Akdeniz'de herkesin arzu ettiği huzurlu bir diyalog için gerekli ortamın yaratılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Michel ve Miçottakis

'Türkiye çelişkili siyaset izliyor'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "ülkelere karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü resmi söylemlerin neredeyse slogan haline getirilmesinin bir yana bırakılmasını" istedi.

Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin bir yandan müzakere isterken, diğer yandan sürekli tahrik edici söylemleriyle Yunan egemenliğini sürekli ihlal etmesiyle ve kıtasa hanlığı üzerinde yasadışı faaliyet göstermekle çelişkili bir siyaset izlediğini" öne sürdü.

Miçotakis, "Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüleceği 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'ne ve sonrasına kadar Türkiye'nin yeterince zamanı olduğunu, Ankara'nın bu sürede atılan olumlu adımları tutarlı ve sürekli hale getirmesinin, iyi niyet söylemlerini icraata dönüştürmesinin beklendiğini" söyledi.

Yunanistan Başbakanı ayrıca Türkiye ile deniz yetki alanları belirlenene dek tarafların ihtilaflı bölgelerde her türlü faaliyetlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Michel: Gerginliğin azaltılması için çaba harcıyoruz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak istikrar ve güvenlik konularının ele alınacağını açıkladı.

Charles Michel, "Bu zirve Türkiye-AB ilişkileri için önemli olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yalnız Yunanistan'ı ve Kıbrıs'ı değil, tüm AB ülkelerini yakından ilgilendiriyor" dedi.

Michel, AB'nin bu çerçevede Doğu Akdeniz'de gerginliğin sürmesini ve tırmanmasını önleme gayreti içinde olduğunu söyledi.

Miçotakis ve Michel ayrıca, AB'nin göçün insani boyutları ve göçmenlerin AB ülkeleri arasında eşit dağılımlarıyla ilgili ortak bir siyaset izlemesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

Göçmen politikası konusunda AB'nin genel tutumunu eleştiren Miçotakis, "AB, göçmenler konusundaki hassasiyetini sadece sözde değil icraatta da göstermelidir" dedi.

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