Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek istediklerini söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırladı. Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Miçotakis, "anlaşma sağlanamaması halinde, konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi" önerisini yineledi.

Miçotakis, Türkiye'yle varılacak bir anlaşmanın, uluslararası hukuk kurallarına saygı çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin sadece ülkesine ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne değil diğer Avrupa ülkelerine karşı söylem ve davranışlarının da doğru olmadığını savundu.

Miçotakis, "Türkiye'nin söylem ve davranışları, Doğu Akdeniz'de herkesin arzu ettiği huzurlu bir diyalog için gerekli ortamın yaratılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

'Türkiye çelişkili siyaset izliyor'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "ülkelere karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü resmi söylemlerin neredeyse slogan haline getirilmesinin bir yana bırakılmasını" istedi.