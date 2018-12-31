Doğu Anadolu'da 6 ilde 597 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars ve Tunceli'de toplam 597 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kapalı olan 27 mahalle yolunu ulaşıma açmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sürüyor.

-Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 301 köy ile ulaşım yapılamıyor.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da merkezde 10, Çayırlı'da 35, İliç'de 35, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 62, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 60, Tercan'da 40 ve Üzümlü'de 12 olmak üzere toplam 301 köy yolu kapalı bulunuyor.

Yolları açmak için 14 ekip, 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

- Ardahan

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan'da, Posof İlçesine bağlı Sutoluk köyü yolu ulaşıma kapandı.