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Doğu Anadolu'da 6 ilde 597 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli'de 212, Erzincan'da 301, Ağrı'da 51, Erzurum'da 27, Kars'ta 5, Ardahan'da 1 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars ve Tunceli'de toplam 597 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kapalı olan 27 mahalle yolunu ulaşıma açmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sürüyor.

-Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 301 köy ile ulaşım yapılamıyor.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da merkezde 10, Çayırlı'da 35, İliç'de 35, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 62, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 60, Tercan'da 40 ve Üzümlü'de 12 olmak üzere toplam 301 köy yolu kapalı bulunuyor.

Yolları açmak için 14 ekip, 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

- Ardahan

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan'da, Posof İlçesine bağlı Sutoluk köyü yolu ulaşıma kapandı.

- Kars

Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde okul ve iş yerlerine gidecek vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2, Digor ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde de sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar ve soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, bazı vatandaşlar ise araçları üzerinde biriken karları temizledi.

- Ağrı

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, kar yağışı ve tipi nedeniyle 51 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yağışın devam ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada da, sorumluluk alanında bulunan yolların trafiğe açık olduğu, ancak yağış nedeniyle ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

- Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 212 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 40, Pülümür'de 40, Pertek'te 17, Ovacık'ta 32, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 43, Hozat'ta 15 ve Çemişgezek ilçesinde 4 olmak üzere toplam 212 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanmayan köy yollarının açılması için Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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