HABER

Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Buzlanma ve don ile gece saatlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 7, Van'da 6, Hakkari'de 5 ve Muş'ta 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Muş'ta 8, Hakkari'de 7, Van ve Bitlis'te 5 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli davranması gerekiyor.

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
Lise öğrencileri 'Çanakkale Geçilemez' dediLise öğrencileri 'Çanakkale Geçilemez' dedi
Başvuranlar para cezası ödemeyecekBaşvuranlar para cezası ödemeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Doğu Anadolu Hakkari hava durumu muş Van

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'tan kahreden haber

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Akit TV'deki 'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini bekliyor' sözleriyle ilgili soruşturma!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.