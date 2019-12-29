Doğu Anadolu'da kar yağışı

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Murat Demir, yağışla birlikte kayak merkezinin hareketlendiğini belirterek, "Kar geç yağdığı için bu sezon uzadı. Bu şekilde rahatlıkla nisan ayını görürüz. Nisan ayında kayak yapmak isteyenleri şimdiden Sarıkamış'a davet ediyorum." diye konuştu.

Kayak hocalarından Alper Laçin de geçte olsa karın yağmasıyla mutlu olduklarını söyledi. Sarıkamış'ın Türkiye'de kayak yapılabilecek en güzel yerlerden biri olduğunu ifade eden Laçin, "Sarıkamış her zamanki gibi kar kalitesi ve muhteşem manzarası ile kayak severleri bekliyor." dedi.

- Tunceli'de 125 köy yolu kapandı

Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 125 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde hafta içinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini artırdı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

