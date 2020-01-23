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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 18, Erzurum'da 15, Ardahan'da 9, Iğdır'da 7 ve Erzincan'da 3 ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 2, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'da 4, Erzurum'da 6, Ağrı'da 11, kayak merkezlerinden Ergan'da 22, Cıbıltepe'de 45, Palandöken'de 58 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede buzlanma, sis ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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buzlanma Doğu Anadolu Don kar yağışı soğuk hava

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