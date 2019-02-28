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Doğu Anadolu'da kar yağışı sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da kar yağışı sürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.

Yağışlar Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar şeklinde görülecek. Yağışların Erzurum ve Ağrı'nın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Iğdır'da ise sıcaklık 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 7, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 96, Palandöken'de 95, Kars Sarıkamış'da 102, Ardahan Yalnızçam'da 29 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle, yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi kar yağış

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