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Doğu Anadolu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Van, Hakkari ve Bitlis'te 122 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı - Van'ın Muradiye ilçesinde yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 122 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.

Gürpınar, Gevaş, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.

Muradiye ilçesindeki kırsal alanlarda yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, tahtadan kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Besiciler ise hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcıyor.

-Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 3 ve Yüksekova ilçesinde 6 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı 9 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis ve Muş

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 35 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan kapanan 367 köy yolunun ekiplerin çalışmasıyla açıldığını, bazı grup köy yollarında genişletme çalışması yapıldığını kaydetti.

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Bitlis muş Van

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