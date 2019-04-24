Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Erzurum'da 2, Ardahan'da 3, Kars'ta 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 17, Iğdır 16, Ağrı'da 11, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da 9 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 93, Palandöken'de 144 ve Ergan'da 180 santimetre kaydedildi.

