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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Kars'ta kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 2, Ardahan'da 4, Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan ve Iğdır'da 17, Erzurum'da 11, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 10 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Sarıkamış'ta 70, Konaklı'da 91, Palandöken'de 139 ve Ergan'da 180 santimetre olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu hava Meteoroloji soğuk

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