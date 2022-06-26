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Doğu Ekspresi'ne kardeş nostaljik hatlar geliyor! TCDD harekete geçti

26.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Ekspresi'ne kardeş hatlar geliyor. Vatandaşların yoğun talebi sonrası TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) harekete geçti. Doğu Ekspresi'ne benzer yeni nostaljik hatlar açılacak. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük'ün ifadelerine göre, Van Gölü Ekspresi, Güney Kurtulan Ekspresi, Karaelmas Ekspresi ve Göller Ekspresi adı altında 4 nostaljik hat turizme açılacak. Peküz, bu alanda çok iyi bir gelişme olacağını düşündüklerini de belirtti.

Doğu Ekspresi'ne kardeş nostaljik hatlar geliyor! TCDD harekete geçti

Doğu Ekspresi son yılların en popüler seyahat araçlarından biri oldu. Doğu Ekspresine olan yoğun ilgi ise TCDD'yi (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) harekete geçirdi. TCDD, yeni nostaljik hatlar için düğmeye bastı. Buna göre 4 yeni hat için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, TBMM KİT Komisyonu'nda TCDD'nin hesapları ele alınırken milletvekilleri Doğu Ekspresi'nin turistik amaçlı hizmete girmesi, gördüğü büyük ilgi ve özellikle Kars'a sağladığı ekonomik katkıyı gündeme getirdi. Milletvekilleri, kurumun bünyesinde bulanan eski ekspresler ile hatların bazılarının da turizme açılmasını önerdi.

4 YENİ HAT İÇİN ÇALIŞILIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, Doğu Ekspresi'nin gördüğü ilgiye dikkat çekerek, kendilerine vatandaşlardan eski hatların bu amaçla kullanılması yönünde talepler geldiğini anlattı.

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Peküz, hangi hatların ve ekspreslerin turistik amaçlı kullanılabileceğine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, bu kapsamda seyahat acenteleri, sivil toplum örgütleri ve belediyeler ile görüştüklerini açıkladı.

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Peküz, yapılan görüşmelerde güzergahlar üzerinde detaylı çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi. Peküz, bu alanda çok iyi bir gelişme olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

İŞTE O 4 HAT

Peküz, hangi hatların turistik amaçla kullanılacağı hakkında da bilgi verdi. TCDD'nin üzerinde çalıştığı, doğudan batıya, kuzeyden güneye vatandaşın her yere gidebileceği 4 nostaljik hat şöyle:

VAN GÖLÜ EKSPRESİ

Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tatvan arasındaki bin 352 kilometrelik yolu toplam 25 saat 17 dakikada geçiyor. Haftada iki gün işleyen hat pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

GÜNEY KURTULAN EKSPRESİ

Ankara-Kurtulan arasında haftada 5 gün işliyor. Ankara'dan yola çıkan tren Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Kurtulan güzergahını takip ediyor. Sefer yaklaşık 26 saat sürüyor.

KARAELMAS EKSPRESİ

Ankara'dan başlayarak Irmak, Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük (Safranbolu) ve Zonguldak arasında düzenli seferler yapıyor. 485 kilometrelik hatta yaklaşık 11 saatlik bir seyahat yapılıyor.

GÖLLER EKSPRESİ

Burdur, Isparta, Gümüşgün, Denizli, Nazilli, Aydın güzerhahını izleyerek İzmir'e ulaşıyor. Seyahat 8 saat 30 dakika sürüyor

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