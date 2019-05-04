Doğu Ekspresi yolcularına resim sergisi

Kars'ın tarihi yerlerini tuvale aktaran Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Doğu Ekspresi ile gelen misafirler için tren garında resim sergisi açtı.

Öğrenciler, Kars'ın tarihi yerleri ve kültürel özelliklerini yansıtan resim çalışmalarını tren garında sergileyerek Doğu Ekspresi'yle gelen turistlerin beğenisine sundu.

Okul Müdürü Talip Oğultarhan, yaptığı açıklamada, Kars'ın insanı, kültürü ve tarihi dokusuyla önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Oğultarhan, öğrencilerin yaptığı resimleri tren garında yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunduklarını ifade ederek "Kars'ı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla 3 ay süren bir çalışma sonucu 35 resmi gar binasında sergiledik. Uzun bir yolculuk sonrası Doğu Ekspresi ile şehrimize gelen ziyaretçiler umarım yorgunluklarını bu resim sergimizle atmış olurlar." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Berfin Bakırhan ise kente gelen yolculara resimlerle rehberlik etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Doğu Ekspresi yolcularından Yeşim Dursun ise sergiyi çok beğendiklerini anlatarak "Kars'ı anlatan her şeyin resimlerini yapmış arkadaşlar. 25 saatlik yolculuktan sonra buraya gelmek, bu tabloları görmek bizim yorgunluğumuzu aldı." dedi.

