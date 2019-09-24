"Trenlerde çok yaşanmış şeyler var. Zamanında trenlerde posta giderdi, insanları da tren götürdü. Onun dışında trende sevgililer, sevenler, kavuşanlar ve askerler vardı. Bu trene, müthiş bir kültür ve sanat treni diyoruz. İnşallah bundan sonra da her yıl bu kültür ve sanat treninin doğuya gelmesini istiyoruz. Bu proje bizim projemizdi, TCDD'ye götürdüğümüzde kendilerinin de 163. yılı olduğunu söylediler. Birlikte çok güzel bir konser serisi yapıyoruz, konserlere ilgi çok yüksek. Tarihte böyle bir turne yok, bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu."

Konsere, Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamındaki konserlerini 28 Eylül'e kadar sırasıyla Kars ve Sivas Divriği'de yineleyecek.

