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Doğu Ekspresi'nde "senfonik" yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:42 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, TCDD'nin kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde "Turistik Doğu Ekspresi" ile gerçekleştirilen turnenin ikinci durağı Erzurum'da konser verdi - Orkestra Müdürü Sinan Olcay: - "Konserlere ilgi çok yüksek. Tarihte böyle bir turne yok, bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu"

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) kuruluşunun 163'üncü yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Turistik Doğu Ekspresi" güzergahında düzenlenen turnenin ikinci durağı Erzurum Garı'nda konser verildi.

TCDD'nin kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında dün Ankara Garı'ndan hareket eden "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı.

Trenle kente gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ekibi, tren garında kıtlama şeker ile semaver çayı keyfi yaptı.

Nesrin Bayramoğulları'nın şefliğini yaptığı 55 kişilik orkestra ekibi, garda kendilerini karşılayanlara konser verdi.

İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, gazetecilere yaptığı açıklamada, TCDD'nin 163. yılını İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak kutladıklarını söyledi.

Dün tarihi Ankara Garı'nda konser verip turnelerini başlattıklarını hatırlatan Olcay, "Erzincan'da da güzel bir konser yaptıktan sonra Erzurum'a geldik." dedi.

- "Bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu"

Olcay, Erzurum'daki konserin ardından Kars'a giderek konser vereceklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Trenlerde çok yaşanmış şeyler var. Zamanında trenlerde posta giderdi, insanları da tren götürdü. Onun dışında trende sevgililer, sevenler, kavuşanlar ve askerler vardı. Bu trene, müthiş bir kültür ve sanat treni diyoruz. İnşallah bundan sonra da her yıl bu kültür ve sanat treninin doğuya gelmesini istiyoruz. Bu proje bizim projemizdi, TCDD'ye götürdüğümüzde kendilerinin de 163. yılı olduğunu söylediler. Birlikte çok güzel bir konser serisi yapıyoruz, konserlere ilgi çok yüksek. Tarihte böyle bir turne yok, bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu."

Konsere, Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamındaki konserlerini 28 Eylül'e kadar sırasıyla Kars ve Sivas Divriği'de yineleyecek.

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Erzurum İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konser TCDD Turistik Doğu Ekspresi

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