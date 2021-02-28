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  4. Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

28.02.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gökyüzünü aydınlatan cisim heyecan yarattı. O anı görüntüleyen vatandaşların heyecanı sosyal medyada da gündem oldu. Geceyi gündüze çeviren ışık hüzmesinin gök taşı (meteor) düşmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

BİRÇOK İLDEN GÖRÜLDÜ

Dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

DHA

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